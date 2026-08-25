SAN MARTÍN Y 8 DE DICIEMBRE A LA FINAL DEL CLASIFICATORIO

San Martín y 8 de Diciembre disputaran la gran final del Torneo Clasificatorio de Primera A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol, tras ganar este lunes sus respectivos compromisos de semifinales. El Franjeado en el 17 de Octubre goleó a Defensores del Rosario por 4-1, en tanto que Ocho en calidad de visitante se impuso por penales a Municipal de Laishí por 4-2, tras una paridad de 1-1 en tiempo reglamentario.

La Liga dará a conocer en las próximas horas el día, escenario y horario del encuentro donde surgirá el campeón de la máxima categoría principal del fútbol capitalino. Teniendo en cuenta que San Martín ya cuenta con plaza en el Federal A, el segundo equipo que irá al Regional Amateur surgirá del duelo que el miércoles en la cancha del Club Fontana desde las 15:30 sostendrán Defensores del Rosario y Municipal, los perdedores de la instancia de semifinales.

FOTO: San Martín goleó y definirá el titulo de campeón de la Liga capitalina.

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