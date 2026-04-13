San Martín y Boca Unidos repartieron  puntos bajo el agua en Formosa

En un encuentro marcado por las intensas precipitaciones, San Martín de Formosa empató 1-1 frente a Boca Unidos de Corrientes, en un duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026.

El inicio del partido, originalmente previsto para las 16:30, debió postergarse hasta las 18:30 debido a la tormenta que azotó la capital formoseña. Bajo el arbitraje de Leandro Sosa Abrile (Pascanas-Córdoba), el campo de juego del “17 de Octubre” sintió el rigor del agua, obligando a ambos equipos a un juego más físico que técnico.

El «Franjeado» golpeó primero: a los 24 minutos del primer tiempo, Mauro Aníbal Cerattó conectó un cabezazo letal tras un tiro de esquina, dejando sin chances al arquero visitante, Luis Ojeda. Durante el resto de la primera etapa, el local logró controlar el ritmo a pesar de las condiciones del terreno. En el complemento, el trámite se volvió más lento y trabado.

Cuando parecía que el equipo de Marcelo Rubino se quedaba con la victoria, llegó la jugada clave a los 45 minutos. Tras una infracción en el área, el encargado de ejecutar el penal fue Martín Ojeda, quien con un remate preciso al ángulo inferior izquierdo de Kevin Humeler selló el 1-1 definitivo.

Con este resultado, ambos conjuntos alcanzan las 4 unidades en la tabla. En la próxima jornada, San Martín tendrá un duro compromiso como visitante ante Sarmiento de Resistencia, mientras que el equipo conducido por Lucas Batistuta buscará hacerse fuerte en Corrientes frente a Tucumán Central.

FOTO: San Martín igualó con Boca Unidos, y ya comienza a pensar en Sarmiento de Resistencia.