SAN MARTÍN Y SOL DE AMÉRICA BUSCAN  DAR LA NOTA EN EL TORNEO FEDERAL A

Los dos representantes de la provincia, San Martín y Sol de América, ya se encuentran en sus respectivos destinos para afrontar los partidos de ida en la continuidad del Torneo Federal A 2026, con la ilusión intacta de dar el primer paso hacia el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino

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San Martín busca dar el

golpe en Bahía Blanca

El plantel del «Franjeado», bajo la conducción técnica de Marcelo Rubino, ya se instaló en el sudoeste bonaerense. Allí se medirá ante el histórico Olimpo de Bahía Blanca en el encuentro de ida de las semifinales por el primer ascenso directo a la Primera Nacional.

El equipo formoseño cuenta con un factor clave a su favor: la ventaja deportiva. Debido a su mejor ubicación en la etapa anterior del campeonato, a San Martín le bastará con empatar en el marcador global de la serie para avanzar a la gran final. La revancha se definirá el próximo fin de semana en el estadio 17 de Octubre.

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Sol de América se planta en

San Luis por la Reválida

Por su parte, Sol de América completó su viaje rumbo a la región cuyana. El conjunto dirigido por Ricardo Parola se encuentra en la ciudad de San Luis para enfrentar a Juventud Unida Universitario, en lo que será el primer chico de la Fase de Reválida.

Al igual que sus comprovincianos, el «Solense» corre con la tranquilidad de tener ventaja deportiva y la posibilidad de cerrar la llave en condición de local. El partido decisivo de vuelta se disputará en el estadio del Lote 34 en Formosa.

Ambos equipos buscarán rescatar un resultado positivo como visitantes que les permita regresar a casa con la clasificación al alcance de la mano.

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Juego de ida de Semifinales

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OLIMPO DE BAHÍA BLANCA- SAN MARTÍN DE FORMOSA

Horario: 16

Arbitro: José Darío Sandoval (Concordia)

Líneas: Emanuel Serale (Córdoba) y Guido Córdoba (Concordia)

Cuarto árbitro: Lautaro Paletta (Tandil)

Estadio: Roberto Carminatti- Ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires)

El otro juego: 15:30: Cipolletti de Río Negro- Alvarado de Mar del Plata

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Juego de ida de Reválida

JUVENTUD UNIDAD UNIVERSITARIO DE SAN LUIS- SOL DE AMÉRICA DE FORMOSA

Horario: 15:30

Arbitro: Pablo Federico Núñez (San Juan)

Líneas: Marcelo González (San Juan) y Mauro Gómez (San Juan).

Cuarto árbitro: Jesús Allegue (San Juan)

Estadio: Mario Sebastián Diez – Ciudad de San Luis

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Foto 1: San Martín se movilizó ayer en forma liviana en el complejo del Club Villa Mitre. Existe plena confianza en el campamento formoseño.

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Foto 2: Sol de América es pura confianza y espera alcanzar un buen resultado en tierra puntana.

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