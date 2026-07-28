SAN MARTÍN Y SOL DE AMÉRICA SE MEDIRÁN EN  LA PRIMERA FECHA DE LA ZONA CAMPEONATO

En la tarde de este lunes, en la Asociación del Fútbol Argentino se realizó el sorteo del fixture de la Segunda Fase del Torneo Federal A 2026. Recordemos que en esta instancia está la Fase Campeonato y la Fase Reválida, y en ambas hay dos zonas (A y B).

En la Fase Campeonato hay 18 equipos divididos en dos zonas de 9, dónde los primeros cuatro clasificarán a Cuartos de Final, mientras que los primeros cinco se ganarán el derecho de jugar la Copa Argentina 2027. Los equipos formoseños de San Martín y Sol de América integran la Zona A. A continuación todos los detalles.

Fase Campeonato

Zona A: 9 de Julio de Rafaela, Bartolomé Mitre de Posadas, Defensores de Belgrano

de Villa Ramallo, Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy,

San Martín de Formosa, Sarmiento de La Banda, Sol de América de Formosa y Sportivo

Belgrano de San Francisco- Córdoba.

Fecha 1 (2 de Agosto)

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Bartolomé Mitre (Posadas)

San Martín (Formosa) vs. Sol de América (Formosa)

9 de Julio (Rafaela) vs. Douglas Haig (Pergamino)

Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) vs. Sp. Belgrano (San Francisco)

LIBRE: Sarmiento (La Banda).

Fecha 2 (8 de Agosto)

Sp. Belgrano (San Francisco) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Douglas Haig (Pergamino) vs. San Martín (Formosa)

Sol de América (Formosa) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

Bartolomé Mitre (Posadas) vs. Sarmiento (La Banda)

LIBRE: Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy).

Fecha 3 (12 de Agosto)

Sarmiento (La Banda) vs. Sol de América (Formosa)

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Douglas Haig (Pergamino)

San Martín (Formosa) vs. Sp. Belgrano (San Francisco)

9 de Julio (Rafaela) vs. Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)

LIBRE: Bartolomé Mitre (Posadas).

Fecha 4 (16 de Agosto)

Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) vs. San Martín (Formosa)

Sp. Belgrano (San Francisco) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

Douglas Haig (Pergamino) vs. Sarmiento (La Banda)

Sol de América (Formosa) vs. Bartolomé Mitre (Posadas)

LIBRE: 9 de Julio (Rafaela).

Fecha 5 (23 de Agosto)

Bartolomé Mitre (Posadas) vs. Douglas Haig (Pergamino)

Sarmiento (La Banda) vs. Sp. Belgrano (San Francisco)

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)

San Martín (Formosa) vs. 9 de Julio (Rafaela)

LIBRE: Sol de América (Formosa).

Fecha 6 (30 de Agosto)

9 de Julio (Rafaela) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) vs. Sarmiento (La Banda)

Sp. Belgrano (San Francisco) vs. Bartolomé Mitre (Posadas)

Douglas Haig (Pergamino) vs. Sol de América (Formosa)

LIBRE: San Martín (Formosa).

Fecha 7 (6 de Septiembre)

Sol de América (Formosa) vs. Sp. Belgrano (San Francisco)

Bartolomé Mitre (Posadas) vs. Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)

Sarmiento (La Banda) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. San Martín (Formosa)

LIBRE: Douglas Haig (Pergamino).

Fecha 8 (13 de Septiembre)

San Martín (Formosa) vs. Sarmiento (La Banda)

9 de Julio (Rafaela) vs. Bartolomé Mitre (Posadas)

Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) vs. Sol de América (Formosa)

Sp. Belgrano (San Francisco) vs. Douglas Haig (Pergamino)

LIBRE: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo).

Fecha 9 (20 de Septiembre)

Douglas Haig (Pergamino) vs. Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)

Sol de América (Formosa) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Bartolomé Mitre (Posadas) vs. San Martín (Formosa)

Sarmiento (La Banda) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

LIBRE: Sportivo Belgrano (San Francisco).

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FOTO: Sol de América visitará a San Martín en el

inicio de la Ronda Campeonato del Federal A.

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