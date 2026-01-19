Federal

SAN MARTÍN Y SOL DE AMÉRICA YA PALPITAN EL FEDERAL A 2026

Porreddeportiva

Ene 19, 2026

 

Para mediados de marzo se encuentra previsto el inicio del Torneo Federal A 2026, que reunirá a 37 equipos, y entregará dos ascensos a la Primera B Nacional del fútbol argentino. Al igual que en la temporada pasada, Formosa contará con dos representantes: San Martín y Sol de América.

El franjeado cumplió su primera semana de pretemporada bajo las órdenes del cuerpo técnico liderado por el tucumano Marcelo Rubino. San Martín además del Federal A, tiene como objetivo hacer un buen papel en la Copa Argentina, donde el 28 de marzo, por los 32avos de final enfrentará a Racing de Avellaneda en sede a confirmar. FOTO 1: San Martín no pierde tiempo y se encuentra en plena pretemporada en su estadio del barrio San Francisco.

Las bajas confirmadas son las de: Federico Haberkon (Excursionistas), Ramiro Alderete, Matías Vicedo, Marcos Cordero, Lautaro Brienzo (Arsenal de Sarandí), Lucas Bazán, Rolando Serrano, Fabio Durán, Adrián González. Dylan Leiva, Lucas Amud. En cuanto las altas ya se concretaron un par de refuerzos: Gianfranco Alegre (Albión – Uruguay), Ramón Ledesma (8 de Diciembre).

En cuanto a Sol de América, el plantel comenzará a movilizarse el lunes 26, en su complejo del Lote 34. La dirigencia se encuentra en plena tratativa para contratar al técnico que dirigirá al equipo en la temporada que se avecina.

Tras la confirmación del cuerpo técnico, se procederá a sumar a los valores que formarán parte del grupo de futbolistas que tendrán como misión llevar al solense a un importante plano de protagonismo. En cuanto a las bajas, las ya confirmadas son: Pedro Muné (Juventud Antoniana), Nahuel Gómez (Juventud Antoniana), Benjamín Bravo (Patronato), Rodrigo Lastra (Unión de Alicia), Nicolás Iachetti (San Martín de San Juan), Luis Campero. Tampoco será de la partida el técnico Omar Larroza.

FOTO 2: En Sol de América por ahora se pone a punto el césped del estadio, y el lunes 26 arrancará la pretemporada.

 

 

 

 

 

Por reddeportiva

