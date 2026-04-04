Fútbol

SAN MARTÍN Y UNA VISITA DE RIESGO A TUCUMÁN CENTRAL DEPORTES

Porreddeportiva

Abr 4, 2026

 

El Franjeado formoseño se presentará este domingo en la capital tucumana para medirse con el local Tucumán Central Deportes, por la tercera fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. El cotejo se iniciará a las 16, y será controlado por el árbitro catamarqueño Maximiliano Gabriel Silcan Jerez.

San Martín, dirigido por Marcelo Rubino, le ganó en la primera fecha a Defensores de Vilelas (Chaco) por 2-1, luego quedó libre, y por la Copa Argentina perdió por 1-0 ante el Racing de Avellaneda. El plantel se encuentra alojado en un hotel céntrico, y ayer se movilizó ligeramente en el complejo deportivo Natalio Mirkin del Santo tucumano (FOTO).

En tanto que el Rojo de Villa Alem, como se conoce a Tucumán Central, comenzó el certamen con un triunfo por 1-0 sobre Bartolomé Mitre de Posadas, y luego en Resistencia (Chaco) fue superado por Defensores de Vilelas por 2-1. El técnico Walter Arrieta adelantó a la prensa deportiva tucumana que su equipo saldrá a buscar el éxito desde el primer minuto, aunque admitió que San Martín es un equipo de temer.

A continuación, todos los detalles del encuentro.

TUCUMÁN CENTRAL (TUCUMÁN) vs. SAN MARTÍN (FORMOSA)

Horario: 16:00

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez (Liga: Catamarca)

Asistente 1: Exequiel Augusto Agüero (Liga: Catamarca)

Asistente 2: Diego Pablo Ocampo (Liga: Salta)

Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos (Liga: Salta)

Estadio: Club Tucumán Central

 

 

 

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