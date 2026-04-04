SAN MARTÍN Y UNA VISITA DE RIESGO A TUCUMÁN CENTRAL DEPORTES

El Franjeado formoseño se presentará este domingo en la capital tucumana para medirse con el local Tucumán Central Deportes, por la tercera fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. El cotejo se iniciará a las 16, y será controlado por el árbitro catamarqueño Maximiliano Gabriel Silcan Jerez.

San Martín, dirigido por Marcelo Rubino, le ganó en la primera fecha a Defensores de Vilelas (Chaco) por 2-1, luego quedó libre, y por la Copa Argentina perdió por 1-0 ante el Racing de Avellaneda. El plantel se encuentra alojado en un hotel céntrico, y ayer se movilizó ligeramente en el complejo deportivo Natalio Mirkin del Santo tucumano (FOTO).

En tanto que el Rojo de Villa Alem, como se conoce a Tucumán Central, comenzó el certamen con un triunfo por 1-0 sobre Bartolomé Mitre de Posadas, y luego en Resistencia (Chaco) fue superado por Defensores de Vilelas por 2-1. El técnico Walter Arrieta adelantó a la prensa deportiva tucumana que su equipo saldrá a buscar el éxito desde el primer minuto, aunque admitió que San Martín es un equipo de temer.

A continuación, todos los detalles del encuentro.

TUCUMÁN CENTRAL (TUCUMÁN) vs. SAN MARTÍN (FORMOSA)

Horario: 16:00

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez (Liga: Catamarca)

Asistente 1: Exequiel Augusto Agüero (Liga: Catamarca)

Asistente 2: Diego Pablo Ocampo (Liga: Salta)

Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos (Liga: Salta)

Estadio: Club Tucumán Central