SAN MARTÍN YA ESTA EN LAS SEMIFINALES

El franjeado derrotó a Atenas de Río Cuarto (Córdoba) por 3-1 en el juego de vuelta de los Cuartos de Final de la Reválida del Torneo Federal A, y avanzó a las semifinales en donde enfrentará a 9 de Julio de Rafaela (Santa Fe) en la búsqueda del segundo boleto al Torneo Nacional de AFA. En el juego de ida había ganado San Martín por 1-0, y se quedó con un global de 4-1, en la serie ante un adversario complicado como el riocuartense. FOTO: San Martín sigue en carrera, paso a paso, rumbo al objetivo de alcanzar en ascenso a la Primera Nacional.

Con una tormenta que castigó la tarde formoseña, y con un campo de juego cubierto de agua, tras un primer tiempo parejo, el local liquidó el pleito en el segundo tiempo.

En el complemento, a los 7´el delantero salteño Matías Vicedo aprovechó un pase al golero Cristian Geist de un defensor, la pelota quedó frenada en el agua y el atacante la empujó al gol, 1-0. La paridad para la visita llegó a los 14´mediante un tiro libre enviado por Mateo Tuset, que sorprendió a Kevin Humeler. 1-1.

Vicedo, volvió a anotar a los 17´tras capitalizar una acción desafortunada del fondo de Atenas, para marcar el 2-1. A los 44´ el defensor libreño Blas Finardi anticipó de cabeza un córner y estableció el definitivo 3-1, ante la impotencia de Geist que quedó clavado al piso.

Ganó San Martín, fue con absoluta justicia, una diferencia muy amplia ante un Atenas que siempre batalló y cayó con honores. Cuando el árbitro rosarino Maximiliano Macheroni pitó el final, se desató un largo festejó en el corazón del barrio San Francisco.

Ahora el equipo conducido por Marcelo Rubino medirá a 9 de Julio de Rafaela (eliminó a Gimnasia de Chivilcoy: 1-0 y 2-1), el primer juego será en Santa Fe y el segundo en la capital formoseña. San Martín sigue manteniendo la ventaja deportiva, que implica que clasificará en caso de paridad en puntos y goles.

Semifinales: FOTO