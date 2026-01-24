Polideportivo

SÁNCHEZ Y PORTILLO DE CyP EN EL DEPORTE EN LA MEMORÍA

Ene 24, 2026

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta ocasión los invitados son César Sánchez y Daniel Portillo, presidente y secretario respectivamente del Club Caza y Pesca Formosa. FOTO 1: Daniel Portillo, César Sánchez y el periodista deportivo Alfredo Domínguez, posando en el estudio principal del Canal 3.

Los dirigentes hacen referencia a la historia de la entidad de la ribera, el progreso registrado en lo institucional en los últimos años, y el presente deportivo. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien conoce a la perfección todo lo acontecido en el club rojiblanco en las últimas décadas.

FOTO 2: Promoción del programa El Deporte en la Memoria que saldrá al aire este fin de semana por el canal provincial.

 

 

