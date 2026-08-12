Santino, el joven de Ingeniero Juárez que busca cumplir su sueño con la selección formoseña de vóley

Con apenas 12 años, Santino Palomo, oriundo de Ingeniero Juárez, fue convocado para integrar la selección formoseña de vóley Sub-14 que disputará un importante torneo en Resistencia, Chaco. El joven deportista se prepara para representar a la provincia y necesita reunir fondos para afrontar los gastos del viaje.

En diálogo con «Hora 20» de FM Espacios 92.5, Santino contó que entrena desde hace casi dos años bajo las órdenes del profesor Nicolás Álvarez, del Club Social y Deportivo Cargadero. Su pasión por el vóley lo llevó incluso a construir una cancha en su casa para poder continuar practicando.

“Me gusta mucho el vóley, entreno mucho”, expresó el joven, quien actualmente cursa el primer año de la escuela y aseguró que también viene mejorando su rendimiento académico.

Santino tendrá entrenamientos en Formosa durante el 15 y 16 de agosto, mientras que el viaje a Resistencia está previsto para el 24 de agosto. El torneo se extenderá hasta el 29 y reunirá a delegaciones de distintas provincias.

Una convocatoria que llegó de manera inesperada

La mamá de Santino contó que la convocatoria llegó con muy pocos días de anticipación y que la familia debió realizar un gran esfuerzo para afrontar los gastos. Según explicó, inicialmente se solicitó una suma cercana a los 800 mil pesos para cubrir diferentes costos relacionados con la participación.

El torneo contará con la presencia de 44 selecciones correspondientes a las 22 provincias. La organización chaqueña se hará cargo del hospedaje, alimentación y asistencia médica durante la competencia.

A pesar de su corta edad y de no tener una gran estatura para la disciplina, Santino logró destacarse durante las evaluaciones. «Los responsables de la selección quedaron muy conformes con su desempeño y consideraron que puede ser un jugador clave para la categoría», agregó la madre.

La familia comenzó entonces una campaña para recaudar fondos y poder completar los gastos. Entre las iniciativas hicieron ventas de pollos y organizaron rifas con premios donados por vecinos y emprendedores de Ingeniero Juárez.

“Las personas, dos mil, mil pesos, todo suma”, contó su mamá, quien destacó el apoyo que recibió de la comunidad desde que se conoció la citación.

Además, el profesor Álvarez tuvo un papel fundamental en este proceso. Fue quien acompañó a Santino en su traslado y también gestionó el apoyo de sponsors vinculados al Club Cargadero.

Santino, por su parte, no ocultó la emoción por la posibilidad de cumplir un sueño que tenía desde el año pasado. “Era mi sueño y es mi sueño”, recalcó durante la charla, al agradecer a todas las personas que colaboraron hasta el momento.

Ahora, el objetivo es completar los fondos necesarios para que pueda viajar junto a su familia y afrontar la competencia en las mejores condiciones posibles.

Por ello, buscan que la convocatoria de Santino sirva para visibilizar el talento deportivo que existe en el interior formoseño y la importancia de acompañar a los jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad para crecer.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3704-579448 o realizar una transferencia al alias informado por la familia: analia.palomo.24

“Todo suma”, remarcaron, mientras Santino se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su corta trayectoria deportiva: vestir la camiseta de la selección formoseña de vóley y representar a su provincia a nivel nacional.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas