SARMIENTO Y LA ÚLTIMA CHANCE PARA JUGAR LA LIGA FEDERAL 2026

Porreddeportiva

Ene 28, 2026

 

 

La crisis que afecta al deporte argentino, golpea de lleno a la Liga Federal de Básquetbol, competencia que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). De 110 equipos participantes en la pasada temporada, todo indica que en la edición 2026 no llegará a 90. FOTO: Sarmiento quiere ser parte de la Liga que arranca en breve, y espera la autorización de la CABB.

En cuanto a la provincia de Formosa, es importante señalar que Estudiantes y Sol de América, campeón y vice del Pre federal, ambos decidieron bajarse del certamen por falta de recursos económicos. En tanto que Sarmiento, que no participó del Pre federal, elevó en los últimos días un pedido para intervenir en la Liga, y todo se definirá este miércoles 28, cuando finalice el plazo de inscripción.

Originalmente las inscripciones debieron cerrarse el 19 de diciembre, pero la deserción en masa en provincias como Misiones y San Luis, además de otras plazas, obligó a la CABB a postergar hasta este miércoles la posibilidad de sumar más equipos. La Liga Federal, tiene previsto iniciar el torneo 2026, entre fines de febrero y principio de marzo.

Sarmiento argumento que no jugó el Pre federal a raíz de que se encontraba focalizado en mejorar su infraestructura deportiva. A favor del Taninero se puede mencionar el hecho de que intervino en las ediciones anterior de la Liga.

 

 

 

 

 

