Sbardella destacó el rol social y formativo del fútbol infantil en la Liga Formoseña

En una entrevista realizada en el programa «Hora 20» de FM Espacios 92.5, Alberto Sbardella, dirigente del fútbol infantil de la Liga Formoseña, destacó el fuerte compromiso social que impulsa la institución bajo la conducción de su presidente, el ingeniero Jorge Jofré. Durante la charla, remarcó la importancia de formar no solo jugadores, sino también buenas personas a través de los valores del deporte.

Sbardella explicó que la Liga viene desarrollando una profunda reestructuración en el área formativa, encabezada por Hernán Castillo como director del departamento. En ese marco, se realizó el lanzamiento oficial de la temporada con una jornada que reunió a cientos de niños, familias y representantes de distintos clubes de la ciudad.

“Los chicos tienen que competir, pero sobre todas las cosas deben aprender a respetarse entre ellos”, señaló Sbardella al referirse a una de las principales líneas de trabajo impulsadas por el titular de la entidad. En ese sentido, recalcó la creación de la Copa Fair Play, una iniciativa que busca promover el compañerismo, la convivencia y el respeto dentro y fuera de la cancha.

Además del aspecto deportivo, el dirigente remarcó el rol social que cumplen los clubes y la propia Liga Formoseña. Comentó que se trabaja de manera constante junto a profesores y dirigentes para fortalecer la formación integral de los niños y adolescentes, promoviendo capacitaciones en RCP y primeros auxilios para garantizar mayor seguridad en cada actividad.

“Los clubes cumplen un rol fundamental dentro de la sociedad. Muchas veces los chicos encuentran en el deporte un espacio de contención, acompañamiento y disciplina”, expresó.

Asimsimo, se puso en valor el apoyo de las familias y la importancia de inculcar hábitos saludables desde edades tempranas. Sbardella destacó que la conducta y el esfuerzo son pilares fundamentales en la formación de los jóvenes deportistas, y tomó como ejemplo la carrera de Lionel Messi, resaltando no solo su talento, sino también su constancia y compromiso.

Finalmente, agradeció el respaldo de la Liga y de su presidente, Jorge Jofré, por seguir apostando al crecimiento del semillero local y por impulsar políticas deportivas con una fuerte mirada social e inclusiva.