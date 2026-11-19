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El Consejo Federal del Fútbol Argentino inauguró una nueva sede en la ciudad de Resistencia, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional en el interior y facilitar el vínculo con los clubes y las ligas del Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

La apertura contó con la participación de representantes del Consejo Federal, entre ellos Javier Trueque y Mario Echeverría, junto a autoridades y dirigentes de distintas instituciones deportivas de la región. Por Formosa estuvieron presentes Florencio Belotto, secretario del club San Martín de la LFF; Denny Ernesto Ramírez, presidente de la Liga de Laguna Blanca, y Alejo Espinoza, titular de la Federación Formoseña de Fútbol.

La flamante oficina funcionará en avenida Ávalos 345 de la capital chaqueña y estará destinada a brindar atención, asesoramiento y acompañamiento a las instituciones, facilitando sus gestiones ante el Consejo Federal sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Buenos Aires.

Con esta inauguración, la entidad amplía su red de sedes regionales y avanza en la descentralización de sus servicios, promoviendo una mayor cercanía con las ligas y los clubes del fútbol del interior del país.

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