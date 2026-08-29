Se juega la 11ra fecha, para ir  dándole forma a la etapa final

REGIONAL DEL NEA

(Gentileza del sitio: Tiempo de Rugby) Con otra fecha desdoblada, y con horarios especiales por un nuevo partido de Los Pumas, se jugará la 11ra fecha del XXVI° Regional del NEA. El sábado será tres partidos atractivos y se cierra el domingo con el duelo de los del fondo de la tabla.

El líder (40) juega en su cancha, recibiendo a San José (29), que viene de vencer holgadamente a San Patricio, pero por el Rugby Championshiop Américas pierde piezas claves. Recordemos que en Taraguy, Ignacio Meabe una de sus figuras sigue cumpliendo fechas de suspensión.

En tanto que su escolta, Aranduroga (39) recibirá a San Patricio en un duelo atractivo con la copa Carlos Fiat en juego, cada vez que se enfrentan entre ellos. Y se completa la tarde del sábado también desde las 14.30 con otro partido clave por los puntos en juego, en Monte Alto, el duelo de “universitarios” entre CURNE (34) y CURDA (29). Ambos vienen de ganar para no perder terreno con los de arriba.

Y la fecha se completa en Formosa, con el partido entre Aguará y Regatas desde las 16, para sumar puntos para no quedar tan temprano fuera de la pelea por las semifinales.

La Intermedia acompaña a la Primera y tiene también una fecha atractiva, donde manda Taraguy con 34, su escolta es Aranduroga con 28, el tercero es CURNE con 32 y cuarto figura San Patricio con 19, lo siguen Sixty con 19, Regatas y Aguará con 9 y cierra CAPRI sin puntos.

Con respecto al Regional de Ascenso, luego de la primera fecha, donde se registraron los siguientes resultados: Abipones 19 – Lomas 31; Tacurú 147 – Pay Ubre 0; Sixty 105 – Qompi 11 y CAPRI 48 – Caza y Pesca 21. Dejando la tabla con Tacurú, Sixty, CAPRI y Lomas como líderes con 5 puntos desde el arranque.

Este fin de semana la fecha también tiene tres juegos el sábado y uno el domingo, este último, será el duelo de los equipos del Desarrollo de la URNE, en Mercedes, Pay Ubre recibirá a Abipones.

Mientras que tres de los ganadores jugarán de visitantes, Tacurú ante Qompí; Sixty visita a Caza y Pesca y en Posadas, CAPRI visita a Lomas.

PROGRAMA REGIONAL

11ra fecha (2da Fase 2)

Primera división – Zona Campeonato

Sábado 29

14.30: Taraguy vs. San José. Referee: Marco Piñeiro

14.30: CURNE vs CURDA. Referee: Federico Solari

14.30: San Patricio vs Aranduroga. Referee: Marcos Kulig.

Domingo 30

16.00: Aguará vs Regatas. Referee: Rodrigo Sauco.

Intermedia

Sábado 29

13.00: Taraguy vs. San José. Referee: Joaquín Romero

13.00: San Patricio vs Aranduroga. Referee: Javier Phillipón.

Domingo 30

14.00: Aguará vs Regatas. Referee: Alejandro Gavaraghi.

Libre: CURNE

REGIONAL ASCENSO – FECHA 2

Sábado 29

14.00: QOMPI vs Tacurú. Referee: Gonzalo Rodas

18.00: Caza y Pesca vs Sixty. Referee: Mariano Vergara

18.00: Lomas vs CAPRI. Referee: Gustavo Visser

Domingo 30

15.00: Pay Ubre vs Abipones. Referee: Facundo Gómez

OFICIAL DE LA URNE

La actividad del rugby local, tiene agenda también para la Pre intermedia y todas las divisiones Menores.

Los Menores de 16 años tendrá jornada libre para el Oficial debido a un amistoso con el seleccionado M17 de Paraguay.

Programación:

Pre intermedia – 11ra Fecha

Sábado 29

11.30: Taraguy vs. Sixty. Referee: Héctor Morales.

11.30: San Patricio vs. Aranduroga. Referee: Richard Poniatychyn.

14.00: Regatas vs. CURNE. W.O. Regatas

Menores de 19 – 11ra Fecha

Sábado 29

13.00: CURNE vs. Taraguy B. Referee: Alexis Fernández

13.00: Regatas vs. Aranduroga B. Referee: Guadalupe Pereyra.

San Patricio vs. Aranduroga. Postergado.

Domingo 30:

16.00: Taraguy A vs. Sixty. Referee: Bautista Carbó.

Menores de 17 – 11ra fecha

Sábado 29

13.00: CURNE vs. Pay Ubre. Referee: Braian Gómez

Postergado: San Patricio vs. Aranduroga.

Domingo 30:

14.30: Taraguy vs. Sixty. Referee: María Vallejos

14.00: Aguará vs. Regatas. Referee: Miranda Fontanella.

Menores de 16 – Postergada

Menores de 15 – – 11ra fecha

Sábado 29

11.30: CURNE vs. Taraguy B. Referee: Nicolás Britos.

11.30: San Patricio vs. Aranduroga A. Referee: Viviana Garat.

14.30: Regatas vs. Aranduroga B. Referee: Darka Bondar.

Domingo 30:

14.30: Taraguy A vs. Sixty. Referee: Mikaela Mesa.

ENCUENTRO PRECOMPETITIVO

Menores de 14 – 11ra fecha

Sábado 29:

11.30: CURNE vs. Aguará. Referee: Lucas Cabrisa

13.00: San Patricio vs. Aranduroga A. Referee: Ignacio Magallanes.

14.30: Regatas vs. Aranduroga B. Referee: Cristina Gómez.

Domingo 30

13.00: Taraguy vs. Sixty. Referee: Juan Pablo Navarro.

Menores de 13 – 11ra fecha

Sábado 29:

13.00: San Patricio vs. Aranduroga. Referee: Renzo Segovia.

Domingo 30:

13.00: Regatas vs. Sixty. Referee: Alejandra Núñez.

Libres: CURNE y Regatas.

FOTO: Aguará es el referente formoseño en la principal categoría del rugby regional.

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