Se juega la sexta fecha

TORNEO REGIONAL NEA 2026

( Gentileza de Tiempo de Rugby) Va tomando color la primera fase del XXVI Regional del NEA, y este fin de semana, con cambios de horarios, se disputará la sexta fecha del certamen que tendrá a dos de los protagonistas enfrentándose. Taraguy el líder, recibe al tercero de la tabla; Aranduroga, el escolta, recibe a un alicaído Regatas que necesita puntos para salir del fondo de la tabla. Aguará de Formosa

Mientras que, CURNE buscando recuperarse, recibirá a Aguará y la fecha se completa con los partidos en Asunción.

La primera estará jugando a las 14.30 y la Inter, desde las 12.30. El cambio de horario se debería a pedido de la UAR para liberar el horario central para el partido de Los Pumas.

PROGRAMACION

PRIMERA

Sábado 11 – 6ta fecha

14.15: CURNE vs. Aguará. Referee: Marcos Kulig.

14.15: Aranduroga vs. Regatas. Referee: Juan Zubieta.

14.30: Taraguy vs. San Patricio. Referee: Rodrigo Sauco.

14.30: San José vs. CAPRI. Referee: César Medina.

Domingo 12

15.00: CURDA vs. Sixty. Referee: Sergio Alvarenga.

FOTO: Una nueva edición de un choque entre Aguará y CURNE se vivirá este sábado en la capital chaqueña.

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