Se jugó la final del Torneo “Más Que Vencedores” con la presencia de Jofré

En un clima ameno, familiar y de auténtica camaradería, se disputó la final del Torneo de Fútbol Libre “Más Que Vencedores”, donde el equipo “Amigos de Ulises” se consagró campeón tras imponerse por 3 a 1 frente a “San Juan 1” en la cancha del club 1° de Mayo, del barrio Villa Hermosa.

La jornada contó con una marcada participación de familias y vecinos que se acercaron para alentar y disfrutar de un encuentro que puso de manifiesto, una vez más, el valor social del deporte como herramienta de integración y construcción comunitaria.

Asimismo, se destacó la presencia del intendente Jorge Jofré, quien acompaña y respalda activamente las políticas deportivas locales, promoviendo espacios de inclusión, desarrollo y participación para toda la comunidad.

Este tipo de iniciativas, impulsadas con el acompañamiento de la agrupación Valores Ciudadanos, fortalecen la unión, promueven la sana convivencia y generan ámbitos de encuentro que enriquecen el tejido social.