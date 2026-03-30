Polideportivo

Se jugó la final del Torneo “Más Que Vencedores” con la presencia de Jofré

Porreddeportiva

Mar 30, 2026

 

En un clima ameno, familiar y de auténtica camaradería, se disputó la final del Torneo de Fútbol Libre “Más Que Vencedores”, donde el equipo “Amigos de Ulises” se consagró campeón tras imponerse por 3 a 1 frente a “San Juan 1” en la cancha del club 1° de Mayo, del barrio Villa Hermosa.

 

La jornada contó con una marcada participación de familias y vecinos que se acercaron para alentar y disfrutar de un encuentro que puso de manifiesto, una vez más, el valor social del deporte como herramienta de integración y construcción comunitaria.

 

Asimismo, se destacó la presencia del intendente Jorge Jofré, quien acompaña y respalda activamente las políticas deportivas locales, promoviendo espacios de inclusión, desarrollo y participación para toda la comunidad.

 

Este tipo de iniciativas, impulsadas con el acompañamiento de la agrupación Valores Ciudadanos, fortalecen la unión, promueven la sana convivencia y generan ámbitos de encuentro que enriquecen el tejido social.

Por reddeportiva

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