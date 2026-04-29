Polideportivo

Se viene el 2° Torneo Puntuable del Circuito FRSPC 2026 en Formosa

Porreddeportiva

Abr 29, 2026

 

 

El tenis regional vuelve a escena con el 2° Torneo Puntuable del Circuito FRSPC 2026, que se disputará del 7 al 10 de mayo en Formosa, con sede en el Club Federación Médica. La competencia, que reúne a jugadores de Formosa, Chaco y otras provincias, sigue consolidándose como uno de los eventos más convocantes del calendario.

 

En diálogo con el programa «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5, el director del torneo, el profesor Pablo Venica, destacó el crecimiento sostenido del circuito: “Arrancamos en 2022 con un ranking local y hoy tenemos entre 350 y 400 jugadores, sumando ciudades como Resistencia, Sáenz Peña y Charata”.

 

El certamen será en modalidad singles y contará con distintas categorías, incluyendo la incorporación de menores, una apuesta clave para el desarrollo del deporte. “Queremos que los chicos también compitan entre sí y se sumen desde temprana edad”, explicó.

 

Uno de los puntos destacados será el sistema de premios en efectivo para la categoría Libre A, con $200.000 para el campeón, $90.000 para el finalista y $45.000 para cada semifinalista, siempre que haya al menos ocho inscriptos. El valor de inscripción es de $45.000 para Libre A y $40.000 para el resto de las categorías.

 

Además, Venica remarcó las facilidades de inscripción, que puede abonarse en efectivo o mediante transferencia bancaria, debiendo enviar el comprobante para confirmar el lugar en el torneo. El cierre de inscripciones será el sábado 2 de mayo a las 22 horas.

 

En lo deportivo, el torneo se jugará desde el jueves por la tarde hasta el domingo, día en que se disputarán las finales. Dependiendo de la cantidad de inscriptos, el formato será por eliminación directa o sistema de zonas (round robin).

 

Pero el evento no será solo competencia. “La idea es que no sea un torneo donde venís, jugás y te vas. Queremos que la gente se quede, comparta, que haya un ambiente social”, señaló Venica. Habrá servicio gastronómico durante toda la jornada, música y una cena especial para los jugadores el sábado por la noche, con sorteos y premios de sponsors.

 

El concurso también refleja el buen momento del tenis en la región. “En Formosa todavía es accesible y cada vez se suma más gente, incluso jugadores de pádel que se animan a competir por primera vez”, comentó el entrenador, que actualmente trabaja con más de 70 alumnos de todas las edades.

 

Con entrada libre y gratuita para el público, el 2° Torneo Puntuable promete cuatro días a puro tenis, integración regional y crecimiento deportivo.

Por reddeportiva

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