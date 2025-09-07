Se viene la anteúltima fecha

REGIONAL DEL NEA

(Texto- Gentileza de Tiempo de Rugby) Las clasificaciones están en juego. Ya espera CURNE en semis, Aranduroga con pasaje a play off, y el resto busca cerrar en las dos jornadas que quedan de la clasificación, su mejor suerte para meterse en la definición. En la capital formoseña, Aguará será local frente al poderoso CURNE de Resistencia (Chaco), desde las 16. FOTO: Aguará y CURNE volverán a verse las caras por el Regional NEA de Rugby.

Lo que dejó la 12da fecha, que se jugó desdoblada, con el triunfo de CURNE 61 a 21 ante Taraguy, hace más de 14 días, el sábado pasado se completó esta jornada con los triunfos de Regatas 34 a 19 ante San José; Sixty venció 27 a 25 a San Patricio en un partido cerrado.

Aranduroga abrochó su pasaporte a los play off, al vencer en Posadas 65 a 31 a CAPRI y CURDA derrotó 78 a 12 a Aguará.

De esta manera, en la Zona A, CURNE con 50 puntos, ya tiene el pasaje directo ganado con anticipación, su escolta, Aranduroga con 33 se aseguró un boleto en su reducto para los play off. El tercero, es Regatas con 24, todavía no solo quiere el segundo boleto a los play off, sino que busca terminar segundo en la zona. Con 20 puntos, Sixty aún tiene chances. Mientras que CAPRI con 9, irá al repechaje.

Pasando a la Zona B, Taraguy con 40, tiene un pie en la definición, pero su escolta, CURDA con 33, tiene chances matemáticas de pelear por el primer puesto de la zona, por lo que “cuervos” y “búhos”, tienen dos jornadas decisivas. En tercer lugar, sigue con chances San José con 26, de meterse en play off nuevamente. El que sueña y depende de su mismo, es San Patricio, que con 22, necesita ganar y con bonus para subirse a play off. Mientras que el que ya está en repecha junto a los dos mejores del Regional de Ascenso, es Aguará (😎.

Lo que viene, son dos fechas claves:

Sábado 6

En Formosa: 16: Aguará vs. CURNE

En Resistencia (Chaco):16: Regatas vs. Taraguy

En Asunción (Paraguay):16: San José vs. CAPRI

En Corrientes: 16: Aranduroga vs. San Patricio

En Resistencia (Chaco): 16: Sixty vs. CURDA

Mientras que para la 14ta y última fecha de la etapa de clasificación, los cruces serán los siguientes: Sixty vs. Aguará; CURNE vs. Regatas; Taraguy vs. CAPRI; San Patricio vs. San José y Aranduroga vs. CURDA.