Rugby

Se viene la anteúltima fecha

Porreddeportiva

Sep 6, 2025

REGIONAL DEL NEA

 

(Texto- Gentileza de Tiempo de Rugby) Las clasificaciones están en juego. Ya espera CURNE en semis, Aranduroga con pasaje a play off, y el resto busca cerrar en las dos jornadas que quedan de la clasificación, su mejor suerte para meterse en la definición. En la capital formoseña, Aguará será local frente al poderoso CURNE de Resistencia (Chaco), desde las 16. FOTO: Aguará y CURNE volverán a verse las caras por el Regional NEA de Rugby.

Lo que dejó la 12da fecha, que se jugó desdoblada, con el triunfo de CURNE 61 a 21 ante Taraguy, hace más de 14 días, el sábado pasado se completó esta jornada con los triunfos de Regatas 34 a 19 ante San José; Sixty venció 27 a 25 a San Patricio en un partido cerrado.

Aranduroga abrochó su pasaporte a los play off, al vencer en Posadas 65 a 31 a CAPRI y CURDA derrotó 78 a 12 a Aguará.

De esta manera, en la Zona A, CURNE con 50 puntos, ya tiene el pasaje directo ganado con anticipación, su escolta, Aranduroga con 33 se aseguró un boleto en su reducto para los play off. El tercero, es Regatas con 24, todavía no solo quiere el segundo boleto a los play off, sino que busca terminar segundo en la zona. Con 20 puntos, Sixty aún tiene chances. Mientras que CAPRI con 9, irá al repechaje.

Pasando a la Zona B, Taraguy con 40, tiene un pie en la definición, pero su escolta, CURDA con 33, tiene chances matemáticas de pelear por el primer puesto de la zona, por lo que “cuervos” y “búhos”, tienen dos jornadas decisivas. En tercer lugar, sigue con chances San José con 26, de meterse en play off nuevamente. El que sueña y depende de su mismo, es San Patricio, que con 22, necesita ganar y con bonus para subirse a play off. Mientras que el que ya está en repecha junto a los dos mejores del Regional de Ascenso, es Aguará (😎.

Lo que viene, son dos fechas claves:

Sábado 6

En Formosa: 16: Aguará vs. CURNE

En Resistencia (Chaco):16: Regatas vs. Taraguy

En Asunción (Paraguay):16: San José vs. CAPRI

En Corrientes: 16: Aranduroga vs. San Patricio

En Resistencia (Chaco): 16: Sixty vs. CURDA

Mientras que para la 14ta y última fecha de la etapa de clasificación, los cruces serán los siguientes: Sixty vs. Aguará; CURNE vs. Regatas; Taraguy vs. CAPRI; San Patricio vs. San José y Aranduroga vs. CURDA.

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Rugby

LO QUE DEJÓ LA FECHA 12 DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

Ago 31, 2025 reddeportiva
Rugby

CAZA Y PESCA Y AGUARÁ CON LOS TÍTULOS  EN LOS JUEGOS EVITA FORMOSEÑOS 2025

Ago 30, 2025 reddeportiva
Rugby

COMPLETAN LA FECHA 12 DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

Ago 30, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Federal

TFA: SOL DE AMÉRICA DERROTÓ Al BOCA CORRENTINO POR 3-0

6 de septiembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA 15 DEL TORNEO DE LA B

6 de septiembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

EL DEPORTE EN LA MEMORIA LA APUESTA DEL CANAL 3 PARA HOY

6 de septiembre de 2025 reddeportiva
Federal

TFA: SOL DE AMÉRICA OFICIARÁ DE ANFITRION DE BOCA UNIDOS

6 de septiembre de 2025 reddeportiva