SEBASTIÁN HERMOSÍ IRÁ AL NACIONAL DE RÍO GALLEGOS

BOXEO

Un excelente desarrolló tuvo el Campeonato Regional NEA de Boxeo Amateur Mayores, que el fin de semana tuvo lugar en el corsodromo Paseo de los Higos, en la localidad de Monte Caseros, en el sureste de la provincia de Corrientes. El formoseño Sebastián Hermosí (49 kg) integra el equipo de la región que concurrirá al Campeonato Argentino a llevarse a cabo a fines de octubre en la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz).

Al regional organizado por la Federación Correntina de Boxeo, que preside Cristian Martínez, asistieron púgiles de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Hermosí que cuenta en su haber un par de títulos regionales, esta vez se adjudicó la plaza de manera directa al no tener contrincantes en su divisional. Por su parte Elías Moreira (75 kg), llegó hasta semifinales.

Tras retornar de Monte Caseros, Hermosí , Moreira y el técnico Alberto Salas, fueron recibidos por el titular de la Federación Formoseña de Boxeo, Jorge Zarza. El dirigente comprometió el apoyo para que el pequeño gladiador pueda estar presente en el sur del país llevando los colores de la provincia, acompañado por Salas.

En otro orden de cosas, la Federación adelantó que se encuentra avanzada la gestión para capacitar a árbitros, jueces y técnicos, merced a un acuerdo arribado con la Federación Argentina de Boxeo. La Federación, también confirmó que está listo el equipo de trabajo que tendrá la tarea de fiscalizar el Provincial de Boxeo Juvenil, en el marco de los Juegos Evita Formoseños 2025.

FOTO: Sebastián Hermosí, Moreira y Alberto Salas posan junto al presidente de la FFB Jorge Zarza, y otros dirigentes.