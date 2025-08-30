SIMÓN EIDELMAN EN “EL DEPORTE EN LA MEMORIA”

Un nuevo capítulo del programa “El Deporte en la Memoria” se emitirá este sábado a las 19, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es el ex futbolista, y actual director técnico Simón Eidelman. FOTO: Simón Eidelman y Alfredo Domínguez, en un pasaje de programa que se emitirá el fin de semana por la televisora provincial.

El invitado cuenta con un rico historial como futbolista, vistiendo los colores de Tristán Suarez y Villa Dalmine en el Ascenso de AFA, además de jugar torneos regionales con: Vialidad Provincial y San Lorenzo, ambos de Formosa, Mandiyú de Corrientes, Sarmiento de Resistencia, y Talleres de Perico de Jujuy.

Como técnico, trabajo en varias escuelas de formación futbolística, y formó parte de varios equipos de trabajo en Primera División. También cuenta con una interesante trayectoria trabajando en la difusión del fútbol entre niños y jóvenes originarios del centro-oeste provincial.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo, Alfredo Domínguez, profundo conocedor de la historia deportiva de Eidelman.