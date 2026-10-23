Sol de América abre los octavos de final en Salta ante Juventud Antoniana

Sol de América de Formosa iniciará este viernes, a las 22, su camino en los octavos de final de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El conjunto formoseño visitará a Juventud Antoniana en la capital salteña, en lo que será el encuentro de ida de una serie decisiva por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El escenario del juego será el histórico estadio Fray Honorato Pistoia. El arbitraje estará a cargo de José Manuel Díaz, oriundo de Villa Mercedes, quien liderará una terna arbitral completada por los asistentes Juan Flores Roig y Federico Ojeda, junto a Leandro Hartfield como cuarto juez.

La delegación formoseña arribó a la sede del encuentro el pasado jueves por la mañana. Por la tarde, el plantel realizó movimientos livianos y tareas de activación en las instalaciones del Club Gimnasia y Tiro, dejando todo listo para el choque de esta noche.

Para esta llave, Sol de América cuenta con ventaja deportiva. Esto significa que, en caso de que la serie global termine igualada en puntos y goles al finalizar los 180 minutos, el equipo formoseño clasificará automáticamente a los cuartos de final. La definición del pase a la siguiente ronda se resolverá la próxima semana, cuando se dispute la revancha en el estadio del Lote 34 en la ciudad de Formosa.

FOTO: Los dirigidos por Ricardo Parola se movilizaron en el predio de Gimnasia y Tiro. Reina la confianza en el campamento formoseño.

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