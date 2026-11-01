Sol de América acarició la hazaña pero  no le alcanzó ante Juventud Antoniana

En una tarde-noche sabatina cargada de dramatismo y entrega, Sol de América venció por 2 a 0 a Juventud Antoniana de Salta, pero se quedó en las puertas de la clasificación a los cuartos de final de la Fase Reválida del Torneo Federal A. La abultada ventaja de tres goles que el conjunto salteño había logrado en el partido de ida fue un obstáculo demasiado alto para el sueño del equipo formoseño.

Desde el pitazo inicial del árbitro correntino Leonardo Billanueva, el dueño de casa asumió el protagonismo en el estadio del Lote 34. Con más empuje que claridad, los dirigidos por Ricardo Parola buscaron quebrar el orden de un rival que llegó a Formosa dispuesto a abroquelarse cerca de su arco y hacer valer la diferencia.

Cuando la primera mitad se moría en una lógica paridad y parecía que el marcador no se movería antes del descanso, Sol de América encontró el premio a su insistencia. En el segundo minuto de adición, tras un descuido de la defensa salteña, el defensor Agustín Villasanti conectó el balón a los 47´ para marcar el 1 a 0 y encender la ilusión en las tribunas.

El gol psicológico envalentonó al local, que salió al complemento decidido a llevarse por delante a su oponente. La presión asfixiante dio frutos rápidamente: a los 12´, Javier Sosa firmó el 2 a 0 y puso a Sol de América a solo un gol de igualar la serie global y avanzar en la competencia teniendo en cuenta que contaba con ventaja deportiva.

A partir de ese instante, el encuentro se convirtió en un monólogo de pura tensión. El conjunto formoseño atacó con el corazón en la mano buscando el gol heroico, mientras que Juventud Antoniana se limitó a resistir y a defender la mínima ventaja que le quedaba en la serie

como podía.

A pesar de los reiterados intentos locales, el pitazo final llegó a los 51´, sentenciando la eliminación de los formoseños. Sin embargo, el fútbol premió el esfuerzo: la hinchada de Sol de América despidió a sus jugadores con un cerrado aplauso, reconociendo la entrega total de un equipo que dejó todo y estuvo muy cerca de dar vuelta la historia.

FOTO: Sol de América regó con entrega la cancha y estuvo muy cerca de la hazaña. El equipo formoseño tuvo una buena temporada en el Torneo Federal A.

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