Sol de América asume el mando en la Zona 2 tras una jornada de contrastes

El Torneo Federal A 2026 completó su novena fecha con un cambio de guardia en la cima de la Zona 2. En una tarde donde la efectividad clínica y los traspiés ajenos se conjugaron, Sol de América de Formosa se erigió como el nuevo líder absoluto del grupo, desplazando a un San Martín que no pudo sostener su ritmo en tierras misioneras.

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Contundencia solense en el Lote 34

En la capital formoseña, el conjunto dirigido por la dupla Omar Larrosa – Ricardo Parola dio una muestra de autoridad al golear 3-0 a Sarmiento de Resistencia. El elenco local manejó los tiempos del partido con inteligencia táctica y pegó en los momentos clave.

La apertura llegó a los 17 minutos de la primera mitad, Bruno Di Martino rompió la paridad, dándole la tranquilidad necesaria al «Solense» para administrar el juego.

En el complemento, Sebastián Jiménez se vistió de figura. Primero, a los 31 minutos, cambió un penal por gol con una ejecución precisa; solo tres minutos después, volvió a facturar para sellar su doblete y el 3-0 definitivo.

Con este resultado, Sol de América alcanza las 16 unidades y mira a todos desde arriba, justo antes de afrontar su jornada libre en el inicio de la segunda vuelta.

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Traspié del «Franjeado» en Posadas

La otra cara de la moneda se vio en el estadio Ernesto «Tito» Cucchiaroni, donde San Martín de Formosa cedió el liderato tras caer 2-0 ante Bartolomé Mitre. Fue un encuentro de trámite friccionado y escasa lucidez futbolística, donde el local capitalizó los errores defensivos del visitante.

Infortunio defensivo: El marcador se abrió a los 13 minutos del segundo tiempo de forma fortuita. Oscar Piris, en su afán por despejar un centro, terminó convirtiendo en propia puerta, dejando sin opciones al guardameta Kevin Humeler.

Cierre del pleito: Con San Martín volcado al ataque en busca del empate, Mitre sentenció la historia a los 37 minutos. Javier Peñaloza recibió una asistencia milimétrica de Álvaro Klusener y definió con frialdad ante la salida de Humeler.

El panorama que viene

El certamen ingresa ahora en su etapa de revanchas. Mientras el flamante puntero, Sol de América, descansará la próxima fecha, San Martín buscará recuperar el terreno perdido cuando visite a Defensores de Vilelas en territorio chaqueño, en lo que promete ser un duelo vital para sus aspiraciones de clasificación.

En cuanto a los arbitrajes de la jornada estuvieron a cargo de César Ceballos (en Formosa) y Lucas Cavallero (en Posadas), ambos de desempeño correcto en encuentros de alta tensión competitiva.

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Los resultados de la fecha 9

Juventud Antoniana de Salta 0- Boca Unidos de Corrientes 0

Bartolomé Mitre 2- San Martín 0

Sol de América 3- Sarmiento de Resistencia 0

Sarmiento de La Banda 1- Tucumán Central 0

Libre: Tucumán Central

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Próxima fecha: La décima

Juventud Antoniana- Sarmiento de Resistencia

Bartolomé Mitre- Tucumán Central

Defensores de Vilelas- San Martín

Sarmiento de La Banda- Boca Unidos

Libre: Sol de América

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FOTO 1: El vestuario de Sol de América volvió a ser pura alegría. El equipo cierra la primera ronda en lo más alto de la Zona 2.

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FOTO 2 (Gentileza del diario Primera Edición de Posadas): En un juego parejo e intenso, aunque con escaso vuelo futbolistico, San Martín se quedó con las manos vacías.

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FOTO 3 (Gentileza de Solo Ascenso): La tabla de posiciones