SOL DE AMÉRICA CLASIFICÓ A LA TERCERA RONDA DE LA REVÁLIDA

En una tarde vibrante y cargada de dramatismo, el conjunto formoseño empató 2-2 frente a Juventud Unida Universitaria de San Luis en el Lote 34 y, gracias al 0-0 de la ida y a la ventaja deportiva, selló su boleto a la tercera fase de la Reválida del Torneo Federal A 2026.

El partido tuvo un inicio eléctrico que sacudió las estanterías desde el vestuario. Apenas corría el primer minuto de juego cuando el delantero chaqueño Javier Sosa capturó una pelota en el área y ensayó una definición certera para poner en ventaja a Sol de América. La alegría local, sin embargo, encontró una rápida respuesta por parte del conjunto puntano. A los 10 minutos, Lautaro Lucero capitalizó una desatención defensiva y estampó la igualdad para el Auriazul, devolviendo la paridad absoluta al trámite.

A partir de ahí, el encuentro se transformó en un ida y vuelta de alta intensidad. Las transiciones rápidas y el juego directo obligaron a los arqueros a transformarse en figuras, sosteniendo el empate con intervenciones clave a lo largo de toda la tarde.

En el complemento, el ritmo no decayó. El equipo dirigido por Ricardo Parola volvió a inclinar la balanza a los 22 minutos, cuando el mediocampista Sebastián «Chema» Jiménez apareció en posición de ataque para firmar el 2-1 que desató la euforia en las tribunas. Pero Juventud Unida no bajó los brazos y, a los 33 minutos, Martino Dorato conectó un remate implacable para establecer el 2-2 definitivo.

Los minutos finales se vivieron con el corazón en la boca. Bajo el arbitraje solvente de Lucas Rodríguez (Río Tercero- Córdoba) el solense supo abroquelarse y aguantar las embestidas de la visita. Con el pitazo final, el Lote 34 explotó en un solo grito de desahogo: Sol de América hizo valer su mejor ubicación en la tabla general y festejó con su gente el pase a la siguiente ronda, manteniendo firme la ilusión de pelear por el segundo boleto a la Primera Nacional.

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FOTO: Sol de América y Juventud Unida regaron con sacrificio y fútbol el campo de juego del Lote 34. Finalmente todo el festejo fue formoseño.

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