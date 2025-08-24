SOL DE AMÉRICA DERROTÓ AL LOBO ENTRERRIANO POR 3-1

Por la sexta fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2025, en la tarde del sábado en la capital formoseña, el local Sol de América derrotó a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) por 3-1. Los goles solenses fueron obras de: Franco Nicolás Paredes (15´), Luis Campero (40´) y Pedro Fabián Muné (89´), para el Lobo entrerriano descontó Micael Bogado (45´). El árbitro santiagueño Rodrigo Rivero le exhibió la tarjeta roja a Damián Baltoré de la visita. FOTO 1: Sol de América mostró una marcada recuperación futbolística y no dejó dudas en su victoria sobre Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

Sol de América suma ahora 7 puntos, se ubica sexto en la tabla de la Zona B, y en la fecha venidera visitará a Ben Hur de Rafaela (Santa Fe). Gimnasia se encuentra novena en la clasificación, con cinco unidades, en la próxima fecha será local frente a Sportivo Las Parejas (Santa Fe).

La síntesis del partido

Sol de América de Formosa 3: Milton Ferreyra, Diego Villalba, Fabricio Pietkiewicz (Britez), Angel Gómez, Mariano Mendoza, Marcos Ojeda (Ojeda), Bruno Di Martino (Muné), José Romero, Nicolás Lachetti, Franco Paredes (Abecasis) y Luis Campero. DT: Omar Larroza

–

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) 1: Pedro Bravo, Jonathan Benítez, Ariel González (López), Nicolás Suárez, Pablo Hofstetter (Mainero), Mario Sánchez (Sotto), Nicolás Germanier, Lautaro Altamirano, Micael Bogado (Malimberni), Agustín Favre y Agustín García (Baltoré). DT: Ángel Gómez

—

Arbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero)

Goles: 15´Frabco Nicolás Paredes (SA), 40´Luis Campero (SA), 45´Micael Bogado (GYE) y 89´Pedro Fabián Muné (SA)

Expulsado: 87´Damián Baltoré (GYE)

Estadio: Club Sol de América- Ciudad de Formosa

FOTO 2: Sol de América volvió a compartir la alegría de un triunfo con su público. Los tres puntos conseguidos ante los entrerrianos lo ayudan a subir en la tabla.