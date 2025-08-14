Federal

SOL DE AMERICA IRÁ HASTA SANTA FE PARA MEDIR AL SPORTIVO LAS PAREJAS

Porreddeportiva

Ago 14, 2025

 

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles la programación de la quinta fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2025. Sol de América de Formosa jugará el domingo en la ciudad de Las Parejas (Santa Fe) ante el local Sportivo, y el juego será controlado por el árbitro cordobés Jonathan Correa. A continuación, todos los detalles de la jornada 5 de la Reválida del certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA (CFA). FOTO: Sol de América buscará dar el batacazo ante el Lobo santafesino. Ariel Garrido ya no estará como DT, se marchó durante la semana.

La quinta fecha de la

Zona B De la Reválida

Sábado 16 de Agosto

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo- El Linqueño de Lincoln

Horario: 15:30

Arbitro: Marcos Liuzzi (Ayacucho- Buenos Aires)

Líneas: Joaquín Badano (Saladillo) y Robertino Rosas (Esperanza)

Cuarto árbitro: Alexis Caisso (María Grande)

Estadio: Salomón Boeseldín- Ciudad de Villa Ramallo (Buenos Aires)

Boca Unidos de Corrientes- Sarmiento de Resistencia

Horario: 15:30

Árbitro: Rodrigo Rivero

Líneas: Luis Ortiz y Alex Zerda

Cuarto árbitro: Williams Abdala (Todos de Santiago del Estero)

Estadio: Leoncio Benítez- Ciudad de Corrientes

Domingo 17 de Agosto

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay- Bartolomé Mitre de Posadas

Horario: 16

Arbitro: Jorge Etem (Mendoza)

Líneas: Bruno Pezzotta (Alcorta) y Ariel Araya (Mendoza)

Cuarto árbitro: Matías Fernández (Mendoza)

Estadio: Manuel y Ramón Núñez- Ciudad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Sportivo Las Parejas- Sol de América de Formosa

Horario: 16

Arbitro: Jonathan Correa (Córdoba)

Líneas: Cristian Herrera (Alcorta) y Evelyn Lujas (Deán Funes)

Cuarto árbitro: Leandro Abrile (Pascana)

Estadio: 4 de Septiembre- Ciudad de Las Parejas (Santa Fe)

Ben Hur de Rafaela- Crucero del Norte de Posadas (Misiones)

Horario: 17

Arbitro: Guillermo González (Resistencia- Chaco)

Líneas: Mariana Dure (Resistencia) y Antonella Pajón (Pergamino)

Cuarto árbitro: Rodrigo López (Resistencia)

Estadio: Néstor Zenklusen- Ciudad de Rafaela (Santa Fe)

 

 

 

