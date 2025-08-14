SOL DE AMERICA IRÁ HASTA SANTA FE PARA MEDIR AL SPORTIVO LAS PAREJAS

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles la programación de la quinta fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2025. Sol de América de Formosa jugará el domingo en la ciudad de Las Parejas (Santa Fe) ante el local Sportivo, y el juego será controlado por el árbitro cordobés Jonathan Correa. A continuación, todos los detalles de la jornada 5 de la Reválida del certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA (CFA). FOTO: Sol de América buscará dar el batacazo ante el Lobo santafesino. Ariel Garrido ya no estará como DT, se marchó durante la semana.
—
La quinta fecha de la
Zona B De la Reválida
Sábado 16 de Agosto
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo- El Linqueño de Lincoln
Horario: 15:30
Arbitro: Marcos Liuzzi (Ayacucho- Buenos Aires)
Líneas: Joaquín Badano (Saladillo) y Robertino Rosas (Esperanza)
Cuarto árbitro: Alexis Caisso (María Grande)
Estadio: Salomón Boeseldín- Ciudad de Villa Ramallo (Buenos Aires)
—
Boca Unidos de Corrientes- Sarmiento de Resistencia
Horario: 15:30
Árbitro: Rodrigo Rivero
Líneas: Luis Ortiz y Alex Zerda
Cuarto árbitro: Williams Abdala (Todos de Santiago del Estero)
Estadio: Leoncio Benítez- Ciudad de Corrientes
—
Domingo 17 de Agosto
Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay- Bartolomé Mitre de Posadas
Horario: 16
Arbitro: Jorge Etem (Mendoza)
Líneas: Bruno Pezzotta (Alcorta) y Ariel Araya (Mendoza)
Cuarto árbitro: Matías Fernández (Mendoza)
Estadio: Manuel y Ramón Núñez- Ciudad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos)
—
Sportivo Las Parejas- Sol de América de Formosa
Horario: 16
Arbitro: Jonathan Correa (Córdoba)
Líneas: Cristian Herrera (Alcorta) y Evelyn Lujas (Deán Funes)
Cuarto árbitro: Leandro Abrile (Pascana)
Estadio: 4 de Septiembre- Ciudad de Las Parejas (Santa Fe)
—
Ben Hur de Rafaela- Crucero del Norte de Posadas (Misiones)
Horario: 17
Arbitro: Guillermo González (Resistencia- Chaco)
Líneas: Mariana Dure (Resistencia) y Antonella Pajón (Pergamino)
Cuarto árbitro: Rodrigo López (Resistencia)
Estadio: Néstor Zenklusen- Ciudad de Rafaela (Santa Fe)
—