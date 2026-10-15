SOL DE AMÉRICA JUEGA EL SÁBADO Y SAN MARTÍN EL DOMINGO POR EL FEDERAL A

El Consejo Federal de la AFA confirmó el cronograma oficial para los partidos de vuelta del Torneo Federal A 2026. Los dos representantes de Formosa definirán sus series como locales en nuestra ciudad, con el beneficio extra de contar con ventaja deportiva.

Tras los valiosos empates conseguidos en condición de visitante el último fin de semana (San Martín igualó 1-1 ante Olimpo en Bahía Blanca y Sol de América empató 0-0 contra Juventud Unida en San Luis), a los equipos formoseños les alcanzará con un nuevo empate en el resultado global para sellar la clasificación a la siguiente ronda.

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Sol de América abre la acción el sábado

El «Solense» será el encargado de encender las ilusiones locales bajo los reflectores de la noche del sábado. Luego del sólido planteo táctico que le permitió traerse un arco en cero desde tierras puntanas, los dirigidos por Ricardo Parola buscarán hacer pesar la localía para avanzar en la Reválida. El silbato principal estará a cargo de Lucas Rodríguez.

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San Martín busca la final el domingo por la tarde

El «Franjeado» vivirá una auténtica fiesta en el Estadio 17 de Octubre el domingo en el tradicional horario de las 15:30. El valioso gol conseguido en Bahía Blanca dejó la serie abierta, pero con la balanza inclinada a favor de los formoseños. Con el arbitraje de Lucas Caballero, San Martín intentará clasificar a la gran final por el primer ascenso a la Primera Nacional, donde un empate o una victoria lo pondrán de cara a la gloria.

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Todos los detalles

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Sábado 17 de Octubre

Juego de vuelta- Fase Reválida

Sol de América- Juventud Unida Universitaria de San Luis

Horario: 19

Arbitro: Lucas Rodríguez (Río Tercero)

Lineas: Emanuel Serrale (Córdoba) y Marcos Guzman (Pascanas).

Cuarto árbitro: Rodrigo López (Resistencia)

Estadio: Club Sol de América- Ciudad de Formosa

Partido de ida: Juventud Unida 0- Sol de América 0

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Domingo 18 de Octubre

Juego de Vuelta- Fase de Semifinales

San Martín- Olimpo de Bahía Blanca

Horario: 15:30

Arbitro: Lucas Caballero (Totoras)

Líneas: Oscar Bono (Junín) y Hugo Fleitas (Rosario)

Cuarto árbitro: Jonatan Mapelli (Rosario)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

Partido de ida: Olimpo de Bahía Blanca 1- San Martín 1

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FOTO 1: Sol de América realizó una sesión de entrenamiento pensando en el cruce con los puntanos. Hay confianza en el campamento del plantel liderado por Ricardo Parola.

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FOTO 2: San Martín quiere quedarse con el boleto a la finalísima por el primer ascenso a la Primera Nacional.

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