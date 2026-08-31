En la lejana ciudad de Pergamino en el norte de la provincia de Buenos Aires se presentará este domingo el buen equipo de Sol de América de Formosa para medirse con el local Douglas Haig. El juego es válido por la sexta fecha de la Zona A de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2027, que organiza el Consejo Federal de la AFA (CFA)-

El juego en el estadio “Miguel Morales” se iniciará a las 15, y será controlado por el árbitro tandilense Diego Novelli. El equipo que comanda Ricardo Parola llega a este cruce ubicado en el tercer lugar de la tabla con 7 unidades, y su rival esta segundo con 8 puntos.

El líder San Martín de Formosa (14) tendrá fecha libre. A continuación, los detalles del partido.

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Domingo 30 de agosto

Fecha 6- Zona A Fase Campeonato

Douglas Haig- San Martín de Formosa

Horario: 15

Arbitro: Diego Novelli

Líneas: Lautaro Paletta y Fernando Zabalza

Cuarto árbitro: Camila Romero

La cuaterna es de la ciudad bonaerense de Tandil

Estadio: Miguel Morales- Ciudad de Pergamino

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FOTO: El equipo formoseño dirigido por Ricardo Parola realizó ayer una ligera movilización en el estadio del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

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