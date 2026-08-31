SOL DE AMÉRICA JUEGA HOY EN LA CIUDAD DE PERGAMINO
En la lejana ciudad de Pergamino en el norte de la provincia de Buenos Aires se presentará este domingo el buen equipo de Sol de América de Formosa para medirse con el local Douglas Haig. El juego es válido por la sexta fecha de la Zona A de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2027, que organiza el Consejo Federal de la AFA (CFA)-
El juego en el estadio “Miguel Morales” se iniciará a las 15, y será controlado por el árbitro tandilense Diego Novelli. El equipo que comanda Ricardo Parola llega a este cruce ubicado en el tercer lugar de la tabla con 7 unidades, y su rival esta segundo con 8 puntos.
El líder San Martín de Formosa (14) tendrá fecha libre. A continuación, los detalles del partido.
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Domingo 30 de agosto
Fecha 6- Zona A Fase Campeonato
Douglas Haig- San Martín de Formosa
Horario: 15
Arbitro: Diego Novelli
Líneas: Lautaro Paletta y Fernando Zabalza
Cuarto árbitro: Camila Romero
La cuaterna es de la ciudad bonaerense de Tandil
Estadio: Miguel Morales- Ciudad de Pergamino
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FOTO: El equipo formoseño dirigido por Ricardo Parola realizó ayer una ligera movilización en el estadio del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino.
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