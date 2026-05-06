Federal

SOL DE AMÉRICA LLEGA A LA PANTALLA NACIONAL EN SU VISITA A CORRIENTES

Porreddeportiva

May 6, 2026

 

Este domingo, Sol de América de Formosa no solo pondrá en juego su gran presente futbolístico, sino que estará bajo la lupa de todo el país. El conjunto formoseño visitará a Boca Unidos de Corrientes a las 17:00, en un duelo que será el plato fuerte de la jornada del Federal A al contar con la transmisión en vivo de Fox Sports.

Consolidado como uno de los animadores de la Zona 2, el equipo del barrio San Miguel buscará ratificar su chapa de candidato frente a una audiencia masiva. La televisación nacional representa una vidriera inmejorable para el plantel de Sol de América, que viaja con la misión de sumar tres puntos clave para mantenerse en el segmento alto de la tabla y demostrar por qué es hoy uno de los rivales más temidos de la categoría.

En la tarde de este martes el equipo se movilizó ligeramente en su complejo deportivo del Lote 34, bajo la atenta mirada de la dupla Omar Larrosa- Ricardo Parola. El presidente solense Darío Di Martino se mostró muy conforme con la posibilidad de que la institución mediante el fútbol pueda ser protagonista en la oferta deportiva nacional para el fin de semana.

 

 

 

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