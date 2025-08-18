SOL DE AMÉRICA LOGRÓ UN PUNTO FRENTE A LAS PAREJAS

El solense rescató un punto en la tarde del domingo al igualar 0-0 en calidad de visitante con el Sportivo Las Parejas (Santa Fe), en un cruce correspondiente a la quinta fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2025. El compromiso fue controlado por el árbitro cordobés Jonathan Correa. FOTO: Sportivo Las Parejas y Sol de América repartieron los puntos, en choque con sabor a poco.

En un cotejo anodino y sin situaciones que destacar, quedó en el apunte la expulsión de Julián Taberna en el local cuando transcurría la media hora del primer tiempo, y un gol anulado a Sol de América por posición adelantada también en el mismo periodo. El equipo formoseño cuenta con 4 unidades, navega en el fondo de la tabla, y en la fecha venidera será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

Los resultados de la fecha 5

De la Zona B de la Reválida

Sportivo Las Parejas 0- Sol de América de Formosa 0

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 0- El Linqueño 1

Boca Unidos de Corrientes 1- Sarmiento de Resistencia 0

Gimnasia de Concepción del Uruguay 1- Mitre de Posadas 0

Ben Hur de Rafaela 3- Crucero del Norte de Posadas 1

Tabla de posiciones- Gentileza del sitio Ascenso del Interior

