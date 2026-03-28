Federal

SOL DE AMÉRICA PERDIÓ EN EL DEBUT EN SALTA

Porreddeportiva

Mar 28, 2026

 

(Texto y foto- Gentileza de Aries On Line) El Santo venció 2-1 a Sol de América de Formosa en el estadio Martearena, por la segunda fecha de la Zona 2 del Federal A.

Juventud Antoniana derrotó 2-1 a Sol de América de Formosa en el estadio Padre Ernesto Martearena (FOTO), en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.

La igualdad para el equipo visitante llegó luego de una desatención defensiva del local, cuando Bruno Di Martino aprovechó un pase hacia atrás para convertir el 1-1.

En el complemento, Juventud Antoniana intentó recuperar el control del juego ante un rival que se replegó con una línea de cinco defensores, dificultando la generación de situaciones claras.

El gol de la victoria llegó en los minutos finales, cuando Pedro Muné definió dentro del área para establecer el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Juventud Antoniana suma su segunda victoria consecutiva en el inicio del torneo. En la próxima fecha, el conjunto salteño quedará libre.

 

 

 

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