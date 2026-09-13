SOL DE AMÉRICA PERDIÓ EN SU VISITA A CHIVILCOY
Por la octava fecha de la Zona A- Fase Campeonato del Torneo Federal A 2026, Sol de América de Formosa perdió por 2-0 en su visita a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Buenos Aires). Los goles del ganador fueron conseguidos por: Marcos Salvaggio (32´PT) y Ezequiel Morales (22´ST). En Sol de América se fue expulsado el atacante Bruno Di Martino (37´ST). En la novena fecha el equipo dirigido por Ricardo Parola recibirá a 9 de Julio de Rafaela (Santa Fe).
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Síntesis
Gimnasia y Esgrima de Chilvilcoy (2): Nicolás Dormichs; Fausto Fiol; Xouthiell D´Amelio; Mario Dauría; Alexis Zárate; Lucas Samaniego; Ramiro Medina; Mauro Gutiérrez; Ezequiel Morales; Patricio Ferreyra; Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio
Sol de América de Formosa (0): Matías Astrada; Facundo Pardo; Fabricio Pietkiewicz; Rodrigo López; Agustín Alcaraz; Marcos Ojeda; Mariano Mendoza; Facundo Mendoza; Bruno Di Martino; Sebastián Giménez; José Cabañas. DT: Ricardo Bogado.
Goles: PT 42m Marcos Salvaggio; ST 22, Ezequiel Morales (GyE).
Cambios: En Gimnasia ingresaron Ezequiel Bassi, Alejandro Guglielmo, por Ramiro Medina y Ezequiel Morales. No ingresaron: Nicolás Ilschichen, Franco Flores, Francisco Millan, Valentín Fernández, Brian Visser, Martín Salinardi y Luciano Ortiz.
En Sol de América ingresaron Javier Sosa, Fabricio Olmedo, Agustín Villasanti, Maximiliano Peña y Matías Olmedo por Cabañas, Mariano Mendoza, Facundo Mendoza, Diego Giménez y Fabricio Pietkiewicz.
Amonestados: Mauro Gutiérrez (GyE).
Expulsados: Bruno Di Martino (SAM) a los 37m del segundo tiempo.
Arbitro: Lucas Rodríguez (Río Tercero). Asistentes: Oscar Buono y Melina Eizaguirre (Junín). Cuarto árbitro: Santiago Schmoll (Junín).
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FOTO: Un pasaje del juego protagonizado por Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Sol de América.