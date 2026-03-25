Federal

Sol de América presentó oficialmente su plantel de cara al Torneo Federal A

Porreddeportiva

Mar 24, 2026

 

 

El acto se llevó a cabo este martes en la sede del club, ubicada en el barrio San Miguel, donde también se dieron a conocer las nuevas camisetas oficiales y la indumentaria de entrenamiento que el equipo utilizará durante la temporada 2026 del Torneo Federal A.

 

Durante la presentación, se confirmó el grupo de jugadores y cuerpo técnico que integrará el plantel profesional, el cual afrontará una competencia exigente, con el objetivo de consolidarse y ser competitivo a lo largo del certamen.

 

El inicio del torneo ya está programado y el debut será este fin de semana, cuando Sol de América visite a Juventud Antoniana en la provincia de Salta.

 

De esta manera, el conjunto formoseño pone en marcha una nueva temporada, con plantel definido y la preparación enfocada en conseguir uno de los ascensos a la segunda categoría del fútbol argentino.

Por reddeportiva

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