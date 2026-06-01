Sol de América recupera el trono en  una tarde de fútbol y mucha alegría

El conjunto formoseño derrotó 1-0 a Juventud Antoniana en un duelo de alta tensión. Con un gol tempranero del volante ofensivo Jiménez y un penal agónico contenido por la visita, el Solense mira a todos desde lo más alto de la Zona 2.

El Torneo Federal A no concede treguas ni perdona titubeos. En el estadio del Lote 34 de la capital formoseña, la undécima jornada de la Zona 2 dictó sentencia y devolvió la sonrisa de líder a Sol de América. En su reducto, el elenco conducido por la dupla estratégica de Omar Larrosa y Ricardo Parola firmó un triunfo de esos que se cotizan en oro: un 1-0 ante el siempre indómito Juventud Antoniana de Salta, suficiente para trepar en soledad a la cima del grupo con 19 unidades.

El fútbol, tantas veces indescifrable, se resolvió temprano en los papeles del marcador, pero demandó un desgaste enorme durante el resto de la tarde. Corría el minuto 21 de la primera etapa cuando el rosarino Santiago Nicolás Jiménez rompió la paridad y la monotonía. Con un remate certero al palo izquierdo de Facundo Martín Abraham, y tras una gran jugada previa el atacante desató el grito sagrado en las tribunas formoseñas, quebrando la resistencia salteña y obligando a la visita a modificar un libreto inicialmente cauteloso.

A partir de allí, el trámite se volvió un espejo de paridad absoluta. Fue un choque de dientes apretados, donde cada pelota se disputó como si fuera la última y donde el árbitro Lucas Cavallero (Totoras- Santa Fe) —de correcto y sobrio desempeño— debió hilar fino para mantener las riendas del juego. Juventud Antoniana buscó con hidalguía el empate, desnudando las credenciales defensivas de un Sol de América que supo sufrir y abroquelarse cuando el contexto lo exigía.

El destino, sin embargo, guardaba una última descarga de adrenalina para el epílogo. Cuando el partido ya expiraba y el cronómetro devoraba el minuto 48 del complemento, una infracción en el área salteña derivó en la pena máxima. El paraguayo José Andrés Cabañas asumió la responsabilidad del remate para sellar la historia, pero se topó con la inmensidad del golero visitante, Abraham, quien adivinó la intención y contuvo el disparo.

No hubo tiempo para más; el penal atajado solo decoró la justicia de un resultado que premia la eficacia local. Con los tres puntos en el bolsillo y el orgullo de recuperar la punta, el Solense ya mira el horizonte con la guardia alta.

La duodécima fecha le depara una excursión de alto riesgo a Santiago del Estero, donde lo esperará Sarmiento de La Banda. El líder viaja con el traje de candidato puesto, sabiendo que, en esta categoría, sostenerse arriba es una obra de arte que se construye domingo a domingo.

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Todos los resultados de la fecha 11- Zona 2

Sol de América 1- Juventud Antoniana de Salta 0

Boca Unidos de Corrientes 2- Bartolomé Mitre 1

Sarmiento de Resistencia 0- Sarmiento de La Banda 1

Tucumán Central 2- Defensores de Vilelas 0

Libre: San Martín de Formosa

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Fecha 12

San Martín- Tucumán Central

Sarmiento de La Banda- Sol de América

Defensores de Vilelas-Boca Unidos

Bartolomé Mitre- Sarmiento de Resistencia

Libre: Juventud Antoniana

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FOTO 1 (Gentileza- Prensa SA): Sol de América se hizo fuerte de local y ahora toca el cielo con las manos. Volvió a lo más alto de la Zona 2.

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FOTO 2 (Gentileza de Solo Ascenso): Las posiciones en la tabla de la Zona 2 del Federal A.

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