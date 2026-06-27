SOL DE AMÉRICA- SAN MARTÍN  EL DOMINGO POR FOX SPORTS

Comenzó la cuenta regresiva para el aguardado cruce entre los equipos formoseños de Sol de América y San Martín por la decimoquinta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. El partido se jugará el domingo 28, desde las 15, en el estadio solense ubicado en el Lote 34- Dirigirá el colegiado totorense Lucas Nicolás Cavallero.

El Franjeado es el líder del grupo con 23 unidades- juntamente con Mitre de Posadas-, en tanto que el Solense marcha tercero con 20. Se aguarda una muy buena asistencia de público. El cotejo será transmitido en vivo para todo el país por la señal de Fox Sports.

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Detalles

Domingo 28 de Junio

Zona 2 del Federal A

Sol de América-San Martín

Horario: 15

Arbitro: Lucas Nicolás Cavallero (Totoras)

Líneas: Hugo Fleitas (Rosario) y Bruno Pezzotta (Alcorta)

Cuarto árbitro: Jonatan Mapelli (Rosario)

Estadio: Club Sol de América- Ciudad de Formosa

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Los otros duelos

Domingo 28 de Junio

Juventud Antoniana de Salta- Defensores de Vilelas (Chaco)

Horario: 15:30. Arbitro: Marcos Ignacio Liuzzi (Ayacucho)

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Sarmiento de Resistencia- Tucumán Central

Horario: 16. Arbitro: Jonathan Correa (Córdoba)

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Sarmiento de Santiago del Estero- Bartolomé Mitre de Posadas

Horario: 16. Arbitro: Leandro Sosa (Pascanas).

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