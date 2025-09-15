SOL DE AMÉRICA SE DESPIDIÓ DEL TORNEO FEDERAL A 2025

En la distante localidad bonaerense de Lincoln, Sol de América se despidió de la presente edición del Torneo Federal A, al perder frente al local El Linqueño por 2-0. El juego válido por la novena fecha de la Zona B de la Reválida, se definió en las postrimerías de las acciones con goles de Juan Manuel Rodríguez (40´ST) y el goleador Francisco Borda (57´ST). FOTO. El golero formoseño Milton Ferreira se adueña del balón en una carga del León linqueño.

Sol de América logró mantener la paridad hasta el tramo final del cotejo, que fue siempre favorable al dueño de casa, pero un rápido contragolpe para la apertura del marcador y una floja respuesta defensiva en el segundo, sellaron la suerte de los dirigidos por Omar Larroza. De esta manera el solense quedó fuera de competencia, al ubicarse sexto en la tabla con 13 unidades, producto de cuatro triunfos un empate, y cuatro derrotas.

Más allá de la eliminación los futbolistas formoseños, tras el pitazo final del árbitro Fernando Marcos, saludaron a sus adversarios, y se retiraron con la frente en alta del estadio Leonardo Costa. La levantada de los últimos compromisos mantuvo intacta la ilusión de seguir en carrera, pero la historia está cerrada, y será hasta la próxima temporada.

—

Resultados de la fecha 9

de la Zona B de la Reválida

Defensores de Villa Ramallo 3- Crucero del Norte 1

Sarmiento de Resistencia 0- Bartolomé Mitre de Posadas 2

Ben Hur de Rafaela 2- Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 1

Boca Unidos de Corrientes 0- Las Parejas 1

—

Las posiciones finales: Gentileza del sitio Solo Ascenso

—