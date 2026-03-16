SOL DE AMÉRICA SUMA REFUERZOS PARA AFRONTAR EL FEDERAL A

Gastón Giraudo, lateral y volante por derecha de 29 años, fue anunciado como nueva cara en el plantel del elenco solense e iniciará su segundo ciclo en la institución.

Sol de América ya se prepara para afrontar la próxima temporada y continúa sumando futbolistas en el primer equipo. Su vinculación más reciente fue la de Gastón Giraudo, quien llegó desde Unión de Villa Krause donde disputó el último Torneo Regional Amateur. FOTO: Sol de América incorpora refuerzos, pero también suma amistosos, viene de confrontar con Estrellas de Misión Laishí.

El futbolista de 29 años se puede desenvolver como lateral y mediocampista por derecha. Antes de sumarse al equipo krausense, vistió la camiseta de Mitre de Posadas durante la temporada pasada del Torneo Federal A. Allí jugó once partidos, seis de ellos desde el arranque.

De esta manera, iniciará su segunda etapa con la institución formoseña. La primera fue en la campaña de 2024. Además, cuenta con pasos previos por Juventud Agrario y Puerto de San José de Guatemala.

Con su llegada, Sol de América acumula un total de doce incorporaciones en el presente mercado de pases. Anteriormente se sumaron: Matías Astrada (arquero- Ben Hur de Rafaela), Luis Rodríguez (arquero- Sarmiento de La Banda), Marcos Ferreyra (arquero- San Lorenzo de Alem) , Alejandro Meza (defensor- Deportivo Santani de la APF), Elías Medeiro (defensor- Ben Hur de Rafaela), Sebastian Gimenez (delantero Ben Hur de Rafaela) Rodrigo López Alba (defensor- Ben Hur de Rafaela) , Agustín Alcaraz (mediocampista- Atenas de Río Cuarto), Fabricio Olmedo (mediocampista- 8 de Diciembre de Formosa), Facundo Vega (delantero- 8 de Diciembre de Formosa), José Cabañas (delantero- fútbol de Nicaragua) y Javier Sosa (delantero- Mandiyú de Corrientes).