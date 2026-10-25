Sol de América tropezó en Salta y quedó obligado a la épica en Formosa

La noche del viernes dejó un sabor sumamente amargo para Sol de América. En el partido de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A, el conjunto formoseño pagó caras sus desatenciones defensivas y sufrió un duro revés al caer por 3-0 ante Juventud Antoniana en el histórico estadio Fray Honorato Pistoia. Un resultado abultado que lo deja contra las cuerdas, pero aferrado a la ventaja deportiva para la revancha.

Desde el pitazo inicial, el encuentro se tornó adverso para el Solense. Avisó temprano el local con una pirueta de Nahuel Gómez que el arquero Lucas Arce mandó al córner, pero el primer golpe definitivo no tardó en llegar. Apenas corrían 8´ cuando una mala salida desde el fondo de Sol de América propició una rápida recuperación salteña; Gómez asistió con precisión a Tomás Assennato, quien definió con sutileza ante el achique de Arce para decretar el 1-0.

El elenco dirigido por Ricardo Parola sintió el impacto y le costó hacer pie en el mediocampo. Pasada la media hora de juego, a los 33´, Juventud Antoniana volvió a golpear: tras una combinación por la banda derecha, el colombiano Jhon Palacios envió un centro preciso que Pedro Muné conectó de cabeza con un remate cruzado, estirando la ventaja a dos goles antes del descanso.

En el complemento se vio la mejor versión de Sol de América, que adelantó líneas con amor propio en busca del descuento. La chance más clara para los formoseños estuvo en los pies de Fabricio Olmedo a través de un furioso tiro libre, pero el arquero local, Facundo Abraham, respondió con solidez para ahogar el grito visitante. Cuando el Solense empujaba, llegó la estocada final: a los 80´, tras un envío al área y un pivoteo de Bracamonte, Matías Vicedo la empalmó de primera con un zurdazo inapelable contra el palo para sellar el 3-0 definitivo.

A pesar del duro golpe en Salta, la llave no está cerrada. Sol de América definirá la historia en su casa el próximo fin de semana bajo las siguientes condiciones: Deberá hacerse fuerte con el apoyo de su gente en Formosa, además El Solense cuenta con ventaja deportiva por su posición en la tabla general.

Si logra ganar el partido de vuelta por tres goles de diferencia e igualar el marcador global (por ejemplo, con un 3-0 a favor), clasificará directamente a la próxima instancia. La serie sigue abierta y el conjunto del barrio San Miguel cuenta con el potencial para salir a dar vuelta la historia en el estadio del Lote 34, en la capital formoseña.

FOTO: Un pasaje del cotejo en que Sol de América sostuvo ante Juventud Antoniana en la ciudad de Salta.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas