Sol de América venció a Douglas Haig en Pergamino y acecha la punta de la Zona A

Por la sexta fecha de la Zona A de la Fase Campeonato del Torneo Federal A, Sol de América de Formosa logró una victoria clave como visitante al derrotar 2-1 a Douglas Haig. Con este triunfo, el conjunto formoseño alcanzó las 10 unidades y se consolidó como el único escolta del líder, San Martín, que suma 13 puntos.

El encuentro, disputado en el estadio Miguel Morales de la ciudad de Pergamino (Buenos Aires), tuvo pasajes de alta intensidad. Aunque el dueño de casa manejó la pelota y el terreno durante varios tramos, la visita golpeó en los momentos justos para quedarse con los tres puntos.

El marcador se abrió tempranamente a los 3 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Mendoza recibió una asistencia en el centro del área y, con un remate seco, venció al arquero Gabriel Rafalin para poner el 1-0. Douglas Haig reaccionó y encontró la paridad transitoria a los 14 minutos por intermedio de su centro delantero, Jonathan Palacios, quien capitalizó un error en el fondo formoseño y batió a Matías Astrada.

Cuando el partido parecía clausurado en empate, la paridad se rompió en el epílogo. A los 47 minutos del segundo tiempo, Fabricio Olmedo convirtió el 2-1 definitivo que desató el festejo formoseño.

En la séptima fecha el solense a Belgrano de San Francisco. A continuación, los resultados, posiciones y próxima fecha.

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Todos los resultados

En Pergamino: Douglas Haig 1- Sol de América de Formosa 2

En Chivilcoy: Gimnasia y Esgrima 1- Sarmiento de La Banda 0

En Córdoba: Sportivo Belgrano de San Francisco 2- Bartolomé Mitre de Posadas 0

En Santa Fe: 9 de Julio de Rafaela 1. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 0

Libre: San Martín de Formosa

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Próxima fecha- Séptima

Sol de América- Belgrano de San Francisco

Bartolomé Mitre- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Sarmiento de La Banda- 9 de Julio de Rafaela

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo- San Martín

Libre: Douglas Haig de Pergamino

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FOTO 1: Sol de América consiguió un valioso triunfo ante Douglas Haig en el norte bonaerense.

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