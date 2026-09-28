Sol de América y San Martín dieron el primer golpe en los cuartos de final

Los equipos de la provincia firmaron un arranque ideal en los cruces de ida del Torneo Federal A 2026. Ambos se impusieron por 1 a 0 en partidos cerrados y sueñan con las semifinales, aunque el camino a la clasificación tiene matices diferentes para cada uno.

El Consejo Federal de la AFA puso en marcha los Cuartos de Final de ida y el balance no pudo ser más positivo para el fútbol formoseño. En una instancia donde los detalles valen oro, tanto Sol de América como San Martín de Formosa lograron destrabar sus encuentros en el segundo tiempo, quedándose con dos triunfos clave por la mínima diferencia que los dejan bien perfilados para las revanchas.

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Un Sol que brilla en el Lote 34

En la capital formoseña, Sol de América hizo valer la localía en un trámite sumamente físico y disputado frente a Cipolletti de Río Negro. El quiebre del partido llegó a los 28 minutos del complemento, cuando José Romero infló la red y desató el festejo del público solense.

La visita sintió el impacto y, poco después, se quedó con diez hombres por la expulsión de Nicolás Trejo, bajo la estricta mirada del árbitro salteño Gustavo Benítez. Con este 1-0, Sol de América estira su notable paternidad histórica ante el conjunto rionegrino (tres victorias y un empate en cuatro partidos). Sin embargo, en esta oportunidad en caso de paridad en la serie, Cipolletti tiene ventaja deportiva. La revancha será el domingo en la Patagonia.

El «Franjeado» dio el gran golpe en Río Cuarto

La gran nota de la jornada la protagonizó lSan Martín, que viajó al sur de Córdoba y pisó con autoridad el siempre difícil Estadio 9 de Julio. Allí, el «Franjeado» neutralizó a Sportivo Atenas y se trajo a Formosa una victoria de oro.

El héroe de la tarde fue el experimentado Gervasio Núñez, quien a los 16 minutos de la segunda mitad anotó el único gol del cotejo, controlado por el mendocino Jorge Etem.

San Martín regresa a casa con el panorama sumamente aclarado. El próximo fin de semana, en el Estadio 17 de Octubre, definirá la serie ante su gente con dos cartas fuertes a su favor: la diferencia en el marcador y la ventaja deportiva. A Atenas solo le sirve ganar por dos o más goles de diferencia para arrebatarle el boleto a las semifinales.

Formosa ya dio el primer paso. El sueño del ascenso sigue intacto y el próximo fin de semana se escribirá el capítulo definitivo.

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FOTO 1: El vestuario solense fue pura alegría tras la ajustada victoria sobre los rionegrinos.

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FOTO: San Martín sorprendió en Río Cuarto y volvió a casa con media clasificación.

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