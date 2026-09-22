Sol de América y San Martín están en Cuartos de Final, y la Copa Argentina

La última función de la Zona A en la fase Campeonato del Torneo Federal A 2026 no apta para cardíacos dejó un saldo redondo para el fútbol formoseño. En una tarde cargada de tensiones, cálculos de pizarrón y radios encendidas, tanto Sol de América como San Martín alcanzaron la meta dorada: abrocharon la clasificación a los Cuartos de Final por el ascenso y aseguraron sus boletos para la próxima Copa Argentina.

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Sol de América: También en Cuartos, y la Copa Argentina

En el Lote 34, Sol de América vivió noventa minutos de pura intensidad frente a 9 de Julio de Rafaela. El equipo dirigido por Ricardo Parola abrió un partido durísimo al cierre de la primera mitad: a los 44 minutos, José Romero se hizo cargo de un penal caliente y, con total jerarquía, lo cambió por gol para desatar la fiesta en las tribunas.

Durante el complemento, el local replegó líneas para cuidar la diferencia, pero el elenco santafesino vendió cara la derrota. A los 43 minutos, cuando el partido se moría, Maximiliano Solari estampó el 1-1 definitivo para la visita. A pesar del trago amargo del empate agónico, el pitazo final del árbitro Fernando Rekers desató el festejo: con 14 puntos, el «Solense» culminó tercero en la tabla y cumplió con creces su doble objetivo. En Cuartos medirá a Cipoletti de Rio Negro.

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San Martín: un líder que resistió en Posadas

A varios kilómetros de distancia, en el césped del estadio Ernesto Tito Cucchiaroni de Posadas, San Martín asumió un desafio de alto nivel emotivo contra Bartolomé Mitre. El «Franjeado», bajo la sobria conducción de Marcelo Rubino, sabía que un paso en falso podía poner en riesgo su posición de privilegio.

Sin embargo, el conjunto formoseño hizo gala de su solidez defensiva y jerarquía colectiva. En un trámite friccionado y muy disputado en la mitad de la cancha, bajo el arbitraje de Francisco Acosta, San Martín aguantó las embestidas locales y firmó un 0-0 de oro. El punto fue más que suficiente: con 17 unidades, el equipo se ratificó como el líder absoluto del grupo, mirando a todos desde lo más alto y ratificando su chapa de candidato. En Cuartos tendrá como rival a Atenás de Río Cuarto (Córdoba).

El mapa del Federal A

La novena fecha completó el rompecabezas de la Zona A con victorias clave de los equipos de Chivilcoy y Villa Ramallo en condición de visitantes:

Sol de América 1 – 9 de Julio (Rafaela) 1

Bartolomé Mitre 0 – San Martín 0

Douglas Haig 0 – Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) 2

Sarmiento (La Banda) 0 – Defensores de Belgrano (VR) 2

Libre: Sportivo Belgrano

La instancia de clasificación ya es historia. Ahora se viene la etapa de los «mata-mata», donde los errores se pagan caro. Sol de América y San Martín demostraron estar a la altura de las circunstancias; Formosa sueña despierta y tiene motivos de sobra para ilusionarse con el ansiado salto de categoría. La competencia se reanudará en un par de semanas.

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