SOL GANÓ Y SAN MARTÍN EMPATÓ EN LA QUINTA FECHA DEL FEDERAL “A”

Pasó la quinta jornada de la Zona B para los equipos formoseños. En su casa, el «Azul» doblegó a Defensores de Vilelas por 2-1, mientras que el «Prócer» igualó 1-1 ante Sarmiento de Resistencia en condición de visitante. La sexta fecha promete ser apasionante: San Martín y Sol de América se verán las caras en el estadio 17 de Octubre, en un choque de comprovincianos que ya genera grandes expectativas.

SOL DE AMÉRICA 2 – DEFENSORES DE VILELAS 1

El solense derrotó al conjunto chaqueño en el estadio del Lote 34. Las acciones fueron controladas por el misionero Franco Rioja. En el primer tiempo, el equipo de Larroza-Parola dominó el balón y rompió la paridad a los 25′: Bruno Di Martino cambió por gol un penal cometido sobre Sebastián Giménez.

En el complemento, la visita adelantó sus líneas, pero Mariano Mendoza amplió la ventaja para el local a los 40′. Sobre el final, Rodrigo Montenegro descontó para Defensores con una pirueta, pero no fue suficiente. Sol suma siete puntos y se ubica como escolta, mientras que la visita cedió la punta del grupo.

SARMIENTO DE RESISTENCIA 1 – SAN MARTÍN 1

En el Estadio Centenario de Resistencia, San Martín rescató un punto tras igualar 1-1 bajo el arbitraje de Jonathan Correa. El atacante Ramiro Ledesma adelantó al «Franjeado» a los 23′ de la etapa final. Sin embargo, cuando la hinchada local ya se retiraba, Maximiliano Ibáñez marcó el empate a los 45′. Con este resultado, el equipo de Marcelo Rubino alcanza las 5 unidades y se mantiene en la mitad de la tabla.

FOTO 1: Sol de América fue más que Defensores de Vilelas y sumó tres valiosos puntos para seguir trepando en la clasificación.

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FOTO 2: San Martín dejó escapar la victoria ante Sarmiento de Resistencia en el último suspiro de la confrontación. Hace tres fechas que no gana.