SOL JUEGA EN CASA Y SAN MARTÍN DEFENDERÁ LA PUNTA EN POSADAS

Este domingo, la provincia de Formosa se posiciona como el epicentro de la atención en el Torneo Federal A. Los dos máximos referentes del fútbol local, Sol de América y San Martín, afrontarán compromisos determinantes por la novena fecha de la Zona 2, en una jornada que podría consolidar su hegemonía en la tabla de posiciones.

En la capital formoseña, Sol de América recibirá a Sarmiento de Resistencia (6) en las instalaciones del Lote 34. El encuentro, programado para las 16, contará con el arbitraje del colegiado cordobés César Ceballos. El conjunto dirigido técnicamente por la dupla Omar Larrosa – Ricardo Parola llega a esta instancia con 13 unidades, producto de una regularidad futbolística que le ha permitido sumar de manera sostenida en sus intervenciones más recientes. El objetivo del elenco solense es capitalizar su condición de local para afianzarse en el lote de vanguardia.

Simultáneamente, el Club San Martín ya se encuentra en la ciudad de Posadas, Misiones, para protagonizar el duelo más trascendental de la jornada. El «Franjeado», actual líder de la competencia con 14 puntos, defenderá su posición de privilegio ante Bartolomé Mitre, escolta inmediato que acumula 12 unidades. El partido se disputará en el estadio del conjunto misionero bajo la supervisión del árbitro Lucas Caballero.

San Martín atraviesa un presente deportivo de alto rendimiento, perfilándose nuevamente como un firme candidato al ascenso a la Primera Nacional. El cruce en territorio misionero representa un examen de rigor que pondrá a prueba la solidez del líder en su aspiración por mantener la supremacía del grupo.

FOTO 1: Sol de América cerró ayer su preparación a la espera del encuentro con Sarmiento de Resistencia. La confianza es el clima que impera en el campamento formoseño.

FOTO 2: San Martín ya esta instalado en la ciudad de Posadas y aguarda con tranquilidad el partido con Mitre. Los dirigidos por Marcelo Rubino buscaran repetir las buenas performances que viene exhibiendo.

FOTO 3: Todos los detalles de los partidos que tendrán como protagonistas a los equipos de Formosa.