SOL RECIBE A MITRE, Y SAN MARTÍN VISITA A GIMNASIA

La atención de los amantes del fútbol formoseño estará hoy pendiente de lo que puedan generar Sol de América en casa, y San Martín en tierra bonaerense, por la cuarta fecha de la Zona A fase Campeonato del Torneo Federal A 2026. La competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA entregará dos boletos a la Primera Nacional.

En Formosa, Sol de América ubicado en zona de clasificación a la siguiente etapa recibirá al alicaído Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones). El juego se iniciará en el inusual horario de las 20, en el coqueto estadio del Lote 34.

Desde las 15, en el estadio José María Paz de la ciudad de Chivilcoy, en el norte de la provincia de Buenos Aires, San Martín visitará al local Gimnasia y Esgrima. El Franjeado llega como líder absoluto del grupo, y con una regularidad que se ha afianzado con el correr de las fechas.

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Cuarta fecha de la

Zona A-Campeonato

Domingo 16 de Agosto

Sol de América- Bartolomé Mitre de Posadas

Horario: 19

Arbitro: Francisco Martín Acosta (Santiago del Estero)

Líneas: Francisco Maguna y Néstor Caceres (Santiago del Estero).

Cuarto árbitro: Andrés Franco (Corrientes)

Cancha: Estadio de Sol de América- Ciudad de Formosa

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Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy- San Martín de Formosa

Horario: 15

Arbitro: Diego Novelli (Tandil)

Líneas: Oscar Bono (Junín) y Cristian Pasquettin (Junín)

Cuarto árbitro: Lautaro Paletta (Tandil)

Estadio: José María Paz- Ciudad de Chivilcoy

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FOTO 1: Sol de América buscará hacer pesar la localia para dejar los tres puntos frente a los misioneros.

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FOTO 2: San Martín se movilizó ligeramente en la víspera en tierra bonaerense a la espera del cruce con GyE de Chilvilcoy (Foto: Prensa de San Martín).

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