Sol sumó un valioso punto ante Mitre en Posadas

En un juego de trámite parejo, con pasajes de buen fútbol y ante un interesante marco de público, Sol de América igualó este sábado 0-0 frente al local, Bartolomé Mitre. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal “A” 2026, se disputó en el estadio Ernesto “Tito” Cucchiaroni de la ciudad de Posadas (Misiones) y fue dirigido por el colegiado santiagueño Rodrigo Héctor Rivero.

Con un planteo donde prevaleció el cuidado del arco propio —aunque sin resignar opciones ofensivas, especialmente en el complemento—, el conjunto dirigido por la dupla Omar Larrosa – Ricardo Parola logró controlar a un rival que por momentos se mostró ambicioso, pero carente de ideas para quebrar la paridad. Con este resultado, el representativo solense suma 4 puntos en tres presentaciones. En la próxima fecha, recibirá a Defensores de Vilelas (Chaco).

FOTO- Gentileza Diario El Territorio: Un pasaje del compromiso en que Sol de América y Bartolomé Mitre repartieron los puntos.