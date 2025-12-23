Polideportivo

Solís: “El deporte nos une como comunidad”

Dic 23, 2025

 

En Pirané, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís (FOTO), acompañó la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Vóley, que se realizó en la sede del Partido Justicialista de esa localidad.

En “un espacio que volvió a llenarse de deporte, encuentro y participación comunitaria”, destacó que de la jornada participaron seis equipos, en las categorías femenino y masculino.

“A lo largo del torneo, más de 400 deportistas formaron parte de la competencia, reflejando el crecimiento sostenido del vóley local y el compromiso, el esfuerzo y la pasión de nuestras y nuestros atletas”, subrayó en ese sentido el Vicegobernador.

Y puso de resalto que “desde el Modelo Formoseño que conduce nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, seguiremos acompañando y fortaleciendo al deporte como herramienta de inclusión, valores y desarrollo para nuestra comunidad”.

 

 

Por reddeportiva

