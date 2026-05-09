Spartans crece y lleva el kickboxing formoseño al país y al mundo

El kickboxing continúa ganando espacio en Formosa y uno de sus principales impulsores es Gustavo Pérez, fundador de la Academia Spartans. En diálogo con el programa «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5, el entrenador repasó el crecimiento de la institución, los desafíos deportivos de este año y el trabajo social que realizan en el Circuito 5 con niños, jóvenes y adultos.

La academia comenzó hace aproximadamente cuatro años y medio en el barrio Mariano Moreno con apenas dos alumnos. Con el paso del tiempo y gracias al esfuerzo colectivo, Spartans fue creciendo hasta convertirse en una referencia provincial en deportes de contacto. Actualmente cuentan con cerca de 70 alumnos en kickboxing y otros 35 en boxeo, además de distintos instructores que acompañan el desarrollo diario de las clases.

Pérez explicó que la academia funciona con entrenamientos durante toda la jornada, desde la mañana hasta la noche. El trabajo está dividido entre varios profesores e instructores, permitiendo que los alumnos puedan entrenar en diferentes horarios y adaptarse a sus actividades diarias. A su vez, destacó que muchos de sus propios alumnos comenzaron a dar clases dentro del gimnasio, fortaleciendo el crecimiento del proyecto deportivo.

Uno de los grandes objetivos inmediatos será el Campamento Nacional de Evaluación y Scouting que se realizará el 16 de mayo en Concordia, Entre Ríos. Allí viajarán integrantes de Spartans con la intención de obtener un lugar en la Selección argentina. Entre ellos estarán Roberto Klein e Iván Cabrera, quienes participarán en modalidad striking buscando sumarse al combinado nacional.

La academia ya cuenta con experiencia internacional gracias a Gabriel Coene, integrante de la Selección argentina y medallista de bronce en el Mundial GAMMA disputado en San Pablo, Brasil. Este año volverá a competir representando al país, mientras Spartans continúa preparando atletas para torneos nacionales e internacionales. El calendario incluye competencias en Buenos Aires, Tucumán, Paraguay, Brasil y Uruguay, con la ilusión de clasificar nuevamente a un mundial europeo.

Más allá de los resultados deportivos, Gustavo Pérez remarcó que uno de los principales objetivos de la academia es la formación en valores. Según contó, en Spartans se trabaja constantemente la empatía, el respeto, el compañerismo y la solidaridad, entendiendo que el deporte debe ser una herramienta positiva para la vida cotidiana. También aclaró que dentro de la institución no se fomenta ningún tipo de violencia fuera del ámbito deportivo.

Entrenan niños desde los seis años hasta adultos mayores de 40, incluyendo mujeres, jóvenes y personas que buscan mejorar su condición física o fortalecer su autoestima. Pérez destacó que muchas familias llegan al gimnasio por recomendación de otros alumnos y que el crecimiento de Spartans se dio principalmente gracias al “boca a boca” y al buen ambiente que se genera dentro del centro deportivo.

El entrenador también agradeció el acompañamiento de la Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Deportes, apoyo que consideran fundamental para afrontar viajes y competencias. Gracias a esa colaboración, Spartans pudo participar en distintos torneos nacionales e internacionales durante los últimos años, representando a la provincia en escenarios importantes y obteniendo destacados resultados.

Finalmente, Pérez recalcó que el nombre Spartans está inspirado en la disciplina y el espíritu de los antiguos espartanos de Grecia. Según comentó, buscan trasladar esos valores de responsabilidad, dedicación y honor a cada uno de los entrenamientos.