La Academia Spartans de Formosa tuvo una destacada participación en la World Cup Argentina de Artes Marciales 2026, disputada en la localidad de Moreno, Buenos Aires. Cuatro representantes formoseños se consagraron campeones mundiales de kickboxing amateur, mientras que otros integrantes del equipo también lograron importantes podios.

En ese marco, el kickboxing continúa ganando espacio en la provincia y uno de sus principales impulsores es Gustavo Pérez, fundador y entrenador de Spartans, quien viene trabajando en la formación deportiva de jóvenes y en su participación en competencias de alcance nacional e internacional.

El evento se desarrolló en el Polideportivo San Francisco de Asís y reunió a deportistas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos, en un certamen internacional que convocó a luchadores de distintas escuelas y disciplinas de las artes marciales.

Entre los resultados más destacados para la delegación formoseña se encuentran los títulos mundiales obtenidos por Tiago Molina, Tiziano Uliambre, Fabricio Maciel y Zaira Amarilla, quienes alcanzaron el primer puesto en kickboxing amateur y llevaron a Formosa a lo más alto del podio.

Una delegación formoseña con importantes resultados

Además de los cuatro campeones mundiales, otros alumnos de Spartans tuvieron actuaciones sobresalientes y consiguieron ubicarse entre los mejores de sus respectivas categorías.

La nómina de resultados obtenidos en la World Cup Argentina 2026 fue la siguiente:

– Tiziano Uliambre: campeón mundial de kickboxing amateur.

– Zaira Amarilla: campeona mundial de kickboxing amateur.

– Tiago Molina: campeón mundial de kickboxing amateur.

– Fabricio Maciel: campeón mundial de kickboxing amateur.

– Candela Bobadilla: subcampeona mundial de kickboxing.

– César Espíndola: subcampeón de kickboxing amateur.

– Sofía Gorostegui: subcampeona mundial de kickboxing.

– Agostina Rodríguez: subcampeona mundial de kickboxing.

– Candela Bobadilla: primer puesto en boxeo y primer puesto en kickboxing.

– Zoe Amarilla: segundo puesto en kickboxing.

El acompañamiento, clave para el crecimiento deportivo

Detrás de estos logros también se encuentra el trabajo de formación y preparación que lleva adelante la Academia, junto con el acompañamiento permanente de las familias, cuyo respaldo resulta fundamental para que los jóvenes puedan desarrollar sus carreras deportivas y afrontar los desafíos competitivos.

Asimismo, desde la institución recalcaron el apoyo de la Municipalidad de Formosa, a través del intendente Ing. Jorge Jofré, y valoraron las políticas de promoción del deporte y de los jóvenes. Este compromiso fue fundamental para que Spartans Kickboxing participara durante los últimos años en distintos torneos nacionales e internacionales.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas