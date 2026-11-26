Luego de su destacada participación en la World Cup 2026 de Artes Marciales, disputada en Buenos Aires, la academia Spartans se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional. Cuatro jóvenes atletas formoseños viajarán a Paraguay para participar del evento Bachi Force Edición Street, que se realizará el sábado 5 de diciembre en el Complejo Deportivo Los Mangos, en Fernando de la Mora.

En diálogo con «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5, el entrenador de la academia, Gustavo Pérez, brindó detalles sobre la preparación y las expectativas del equipo para esta competencia, que tendrá una importante proyección internacional y una audiencia estimada de alrededor de nueve millones de espectadores en vivo.

Al respecto, Pérez contó que los deportistas se preparan con entrenamientos exigentes, enfocados en perfeccionar técnicas de combate, corregir errores y potenciar las fortalezas de cada atleta. Además, destacó la importancia del descanso, la alimentación y el control del peso, así como el trabajo emocional y el autocontrol durante las prácticas. También resaltó el compañerismo y el apoyo grupal como pilares fundamentales para afrontar cada certamen.

Los representantes formoseños que participarán serán Gabriel Cohene, Fabricio Maciel, Tiago Molina y Pedro Cohene, quienes buscarán demostrar su nivel deportivo en un escenario de gran exigencia y continuar sumando experiencia en competencias de alto nivel.

Por último, Pérez recalcó el acompañamiento del intendente de la ciudad, ingeniero Jorge Jofré, a través de la Municipalidad de Formosa, y valoró el respaldo permanente al trabajo de la academia y sus deportistas. En ese sentido, remarcó que esta ayuda institucional resulta fundamental para que los jóvenes puedan representar a la provincia en eventos nacionales e internacionales.

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