Spartans representará a la Argentina en Paraguay con 4 competidores y dos peleas por títulos internacionales

La academia Spartans Kickboxing, dirigida por Gustavo Pérez, se prepara para uno de los desafíos más importantes de su historia. El próximo 8 de agosto, la delegación formoseña viajará a Paraguay para participar de una histórica velada de «Boxing Street», donde será el único representante argentino, presentando cuatro competidores, dos de los cuales disputarán títulos internacionales.

En diálogo con «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5, Pérez destacó la importancia de este compromiso internacional y aseguró que el trabajo del equipo va mucho más allá del aspecto físico. «No todo es fuerza; trabajamos mucho lo emocional, lo táctico y lo técnico», afirmó. Además, adelantó que los formoseños Tiago Molina y Fabrizio Maciel afrontarán el exigente formato 2×1, una modalidad en la que un competidor enfrenta a dos rivales de diferentes categorías de peso.

El entrenador también valoró el crecimiento que ha tenido Spartans en Formosa, impulsado principalmente por el reconocimiento de quienes ya forman parte del gimnasio. Actualmente, la academia cuenta con alrededor de 35 competidores y próximamente firmará un convenio con la Municipalidad capitalina para otorgar becas del 50% a nuevos alumnos, con el objetivo de promover la práctica deportiva y fortalecer valores como la disciplina y el respeto.

De cara a una intensa agenda, Pérez adelantó que antes del viaje al país vecino el equipo también participará en una velada en Resistencia (Chaco), prevista para el 2 de agosto, como parte de la preparación para el gran reto internacional, donde Spartans buscará dejar bien representados a Formosa y a la Argentina.

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