Sportivo Patria expone su invicto ante  Garrido en la Primera B formoseña

La Primera B 2026 de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) promete una tarde de alta expectativa. Este sábado se completará la fecha 14 del torneo con cuatro partidos decisivos que se repartirán entre la ciudad capital y la localidad de Villa Escolar.

El foco de atención estará en la cancha del Club San Lorenzo. Allí, en el turno central de las 15:30, el puntero absoluto e invicto, Sportivo Patria, se medirá contra Garrido del barrio Obrero, en un choque que se perfila como el más atrayente de la jornada.

La actividad del sábado comenzará temprano y se desplegará de la siguiente manera.

—

Cancha del Club San Lorenzo

13:30 Sol de Mayo vs. Unión del Divino Niño

15:30 Garrido vs. Sportivo Patria

—

Cancha auxiliar del Club Sol de América

15: 6 de Enero vs. República Argentina

—

Cancha de Villa Escolar (a 76 kilómetros al sur de la capital)

15:00 Deportivo Merlo vs. Domingo Savio

—

Los adelantos del viernes

La fecha comenzó a rodar el viernes con seis encuentros que dejaron los siguientes marcadores definitivos.

Katrina 6 – Sargento Rivarola 1

17 de Agosto 1 – Atlético Rivadavia 2

El Fortín 1 – Platense 0

Juventud Unida 1 – Fátima 0

Estrada 0 – Antenor Gauna 1

Juniors 0 – Independiente Fontana 0

Con estos resultados sobre la mesa, la expectativa queda concentrada en lo que suceda esta tarde, donde el líder buscará dar un nuevo paso firme hacia el objetivo del ascenso. El Decano dirigido por Juan Carlos Hermosí suma 37 puntos y mantiene una importante ventaja sobre su escolta Estrada que viene de caer frente a Antenor Gauna.

—

FOTO: Formación de Garrido que medirá al puntero Sportivo Patria.

—

FOTO 2: Tabla de posiciones.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas